In der Logistik wird Digitales mit Realem kombiniert / Wirtschaftsbereich auf stabilem Kurs / Forderungen an die Politik

Berlin (ots) - Unter dem Motto "Digitales trifft Reales" hat amheutigen Mittwoch der 35. Deutsche Logistik-Kongress derBundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. in Berlin begonnen. DerWirtschaftsbereich meldet gute Zahlen und nutzt die Chancen dertechnologischen Entwicklung."Kapazitätsengpässe bei Transportangeboten und Infrastruktur sowieFachkräftemangel mit Ansage - das sind nur zwei Beispiele für sehrreale Problemstellungen, mit denen unser Wirtschaftsbereich derzeitkonfrontiert ist", so der Vorstandsvorsitzende der BVL RobertBlackburn. Die Digitalisierung schaffe beeindruckende Werkzeuge, zumBeispiel beim Einsatz intelligenter autonomer Systeme. Neue digitaleTools, so Blackburn, könnten einen entscheidenden Beitrag zur Lösungdrängender Fragestellungen leisten. Er sprach zum Auftakt desKongresses, ebenso wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier,Professor Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der DeutschenIndustrie (BDI), der Vorstandsvorsitzende der Deutschen LufthansaCarsten Spohr, Dr. Robert Bauer, Vorstandsvorsitzender der Sick AGund der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA) BernhardMattes.Die großen Trends, mit denen es die Logistik zu tun hat, verändernsich. In den letzten Jahren ging es um Komplexität, Kosten undKooperation. Jetzt treten Kundenorientierung, Nachhaltigkeit, neueTechnologien, disruptive Geschäftsmodelle und neue Anforderungen anPersonalführung und Personalentwicklung in den Mittelpunkt derDiskussionen. "Dabei haben wir im Blick: Mensch und Maschine werdennach und nach zu Partnern in einer Social Networked Industry", soBlackburn.Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für diesen Wandel sind gutund die September-Umfrage zum Logistik-Indikator der BVL spiegelt amÜbergang zum vierten Quartal eine verhalten optimistische Stimmungwider. In Industrie und Handel wird die aktuelle Geschäftslage abersignifikant besser eingeschätzt als die Erwartungen für die nächstenMonate. Bei den Logistik-Dienstleistern dagegen sind die Erwartungensteigend. Das ist nach Blackburns Einschätzung kein Jubelszenario,aber Ausdruck solider Zuversicht."Allen Unkenrufen zum Trotz - und trotz der kleinenkonjunkturellen Delle im Sommer: Der Wirtschaftsbereich Logistikbleibt auf seinem erfolgreichen Kurs", sagte er.Am Jahresende 2018 kann der Wirtschaftsbereich Logistikvoraussichtlich zum achten Mal hintereinander ein stabiles Wachstumvermelden. Die Hochrechnung der Logistikweisen für den Umsatz lautet:274 Milliarden Euro (nach 267 Milliarden Euro 2017), für dieBeschäftigtenzahl: 3,2 Millionen Menschen (nach 3,15 Millionen 2017)."Dieses positive Szenario ist nicht selbstverständlich", soBlackburn. Er verwies auf schwierige Rahmenbedingungen wie denweltwirtschaftlichen und weltpolitischen Kontext, die Irritationen inder EU, ungelöste Probleme in der urbanen Logistik und denPersonalmangel.An die Politik gerichtet forderte Blackburn "Sacharbeit,Sacharbeit, Sacharbeit!" Nach den zwölf mühsamen Monaten seit derBundestagswahl seien die Herausforderungen immer noch dieselben: DerInvestitionsstau bei Straße und Schiene müsse aufgelöst werden, dieIntermodalität der Verkehrsträger sei zu stärken, flächendeckendseien leistungsfähige IT-Netze zu schaffen. "Wir brauchenDeregulierung, Beschleunigung von Planungs- undGenehmigungsverfahren, Planungssicherheit durch Stabilitätpolitischer Prozesse und Support für wirtschaftliche Vorhaben", soBlackburn.Jenseits primär logistikrelevanter Anliegen forderte derVorstandsvorsitzende der BVL den Ausstieg aus dem Soli noch in dieserLegislaturperiode und eine insgesamt der wirtschaftlichen Lageangemessene Steuerpolitik.