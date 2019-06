Die Logistik rückt enger zusammen / Eine Branche konsolidiert sich - Prof. Dr. Kieviet über die Gründe für diese Entwicklung

N.Y./München (ots) - Gerade ist die wichtige Logistikmessetransport logistic zu Ende gegangen und ein zentrales Schlüsselthemawar auch dieses Mal wieder die digitale Supply-Chain. DieseHerausforderung konkretisiert sich zunehmend als die zentrale Aufgabeder Logistik-Branche in den kommenden Jahren und droht gerade kleineund mittelständische Unternehmen zu überfordern.Im vergangenen Jahr zeigte sich daher ein deutlicher Trend zurKonsolidierung, dem Zusammenschluss zu großen Konglomeraten, und zurvertikalen Integration, dem Kauf von Unternehmen weiterführenderGewerke der Lieferkette. Besonders Reedereien versuchen zunehmendeinen größeren Teil von Supply-Chain selbst abzudecken und damit mehrDaten zu erfassen, die Schaffung von Industriestandards für digitalesSupply-Chain Management zu beschleunigen sowie diese im eigenenInteresse zu formen.Gerade im Hinblick auf Big-Data Analysen in der Logistik zeigtsich, dass die Schaffung von Daten-Riesen kaum vermeidbar ist, da mitder Menge der vorhandenen Daten auch die Qualität des Produktessteigt.Das stellt auch Professor Dr. André Kieviet, Senior DirectorPerformance Improvement in Operations Management bei Alvarez & Marsal(A&M), eines der weltweit führenden Consulting-Unternehmen, fest:"Besonders durch den zunehmenden Einzug einer Plattform-Ökonomie indie Logistik verändern sich die Spielregeln der Branche. NeueMitspieler wie Amazon bringen ein hohes Maß an Expertise in diesemBereich mit und setzen die Messlatte ein ganzes Stück weiter hoch.Der Zusammenschluss zu großen Unternehmen, die möglichst vieleBereiche der Lieferkette abdecken können, ist ein logischer Schluss.Einen Trend zur Monopolbildung sehe ich trotzdem nicht, da es eineganze Zahl neuer Felder gibt, in denen gerade viele Startupsentstehen."Für weitere Details und Experteneinblicke organisieren wir Ihnengerne einen ausführlichen Artikel oder ein Gespräch mit Professor Dr.André Kieviet, Senior Director Performance Improvement in OperationsManagement bei Alvarez & MarsalPressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHCorinna Voss / Moritz FreibergerTel.: +49 (0) 89 99 38 87 -30 / -38aandm@hbi.deOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuell