Logistik live und direkt / Aktionstag am 16. April 2020 macht Logistik erlebbar

Bremen (ots) - Entgegen aller Konjunktursorgen werden dieses Jahr in Deutschland355 Millionen Pakete zum Weihnachtsgeschäft erwartet - so viele wie nie zuvor.Allein an dieser Zahl zeigt sich - eine gut funktionierende Logistik istwichtiger denn je. Wie viel Logistik im alltäglichen Leben steckt, ist vielennicht bewusst. Denn im drittgrößten Wirtschaftszweig Deutschlands steckt sehrviel mehr als der Transport von Waren. Um die Vielfalt der Logistik nicht nurdarzustellen, sondern auch begreifbar zu machen, initiiert die BundesvereinigungLogistik (BVL) im nächsten Jahr am 16. April den 13. Tag der Logistik. An demAktionstag organisieren Unternehmen Veranstaltungen wie Workshops,Firmenrundgänge oder Karriere-Veranstaltungen, in denen sich die Logistik alsvielseitiger und mitunter schillernder Wirtschaftsbereich präsentiert, ohne densich nur wenig in der Welt bewegen würde.Alle Tag-der-Logistik-Veranstaltungen werden von den Unternehmen selbstorganisiert und durchgeführt. Sie sind für Teilnehmer kostenfrei. Die BVLübernimmt die Koordination und betreibt die Webseite www.tag-der-logistik.de,auf der Veranstalter und Teilnehmer zusammenfinden.Begeistert Profis und EinsteigerBei den vielen verschiedenen Veranstaltungsformaten und den unterschiedlichenUnternehmen, die diese anbieten, ist für jeden etwas dabei - ob man sich alsKunde mal die Logistik des Lieblingsbaumarktes anschauen will, ob man neugierigauf das neue Logistikzentrum am Stadtrand ist oder ob man auf der Suche nacheiner Karriereoption ist. Wo überall Logistik drinsteckt, zeigt sich an derVielfalt der Locations, darunter Forschungsinstitute, Automobilfabriken,Maschinenbaustandorte, Flughafenbetriebe, große Logistikzentren und kleineHandelsunternehmen - sie begegnet einem überall.Auch über die Grenzen Deutschlands hinaus ist der Tag der Logistik als "SupplyChain Day" bekannt - in den letzten Jahren fanden Veranstaltungen unter anderemin Frankreich, Portugal, Griechenland, Großbritannien, China und den USA statt.Zentrale Bedeutung in Deutschland und weltweitDie Logistik ist in Deutschland der größte Wirtschaftsbereich nach derAutomobil-Wirtschaft und dem Handel. Rund 279 Milliarden Euro Umsatz werden imJahr 2019 voraussichtlich branchenübergreifend erwirtschaftet. Insgesamt sindmehr als 3,2 Millionen Menschen in der Logistik beschäftigt. Logistik rangiertdamit noch vor der Elektronikbranche und dem Maschinenbau. Der Logistik-MarktEuropa wird auf 1.120 Mrd. Euro geschätzt (2018). Daran hat Deutschland mit rund24 % einen hohen Anteil. Das liegt nicht nur an der geografischen Lage im HerzenEuropas - Deutschland nimmt eine internationale Spitzenposition inInfrastrukturqualität und Logistiktechnologie ein. Im Bereich der logistischenDienstleistungen agieren rund 60.000 Unternehmen, die ganz überwiegendmittelständisch geprägt sind.Zentraler Anlaufpunkt ist die Websitewww.tag-der-logistik.de.Dort können Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände sowieOrganisationen aus dem Wirtschaftsbereich Logistik ihre Veranstaltungenveröffentlichen und die Teilnehmeranmeldung abwickeln. Zur Unterstützung sind imDownloadbereich zahlreiche Dokumente hinterlegt, die die teilnehmendenUnternehmen zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Veranstaltung am 16. April2020 verwenden können. Der Tag der Logistik ist auch im Social Web präsent:www.twitter.com/tagderlogistik / www.facebook.de/tagderlogistikRückfragen von Veranstaltern und Teilnehmern an: Dagmar Köß, Projektleiterin desTags der Logistik, Tel.: 0421 / 173 84 45; E-Mail: koess@bvl.deDas Programm gibt es jederzeit aktuell unterwww.tag-der-logistik.de/veranstaltungenPressekontakt:Anja StubbeTel.: 0421 / 173 84 23E-Mail: stubbe@bvl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43329/4463891OTS: BVL Bundesvereinigung Logistik e.V.Original-Content von: BVL Bundesvereinigung Logistik e.V., übermittelt durch news aktuell