Logistik ist Treiber der digitalen Veränderung / Wirtschaftsbereich präsentiert sich dynamisch / Deutscher Logistik-Kongress 2019 in Berlin eröffnet

Berlin (ots) - Unter dem Motto "Mutig machen" hat am heutigenMittwoch der Deutsche Logistik-Kongress 2019 der BundesvereinigungLogistik (BVL) in Berlin begonnen. Der Wirtschaftsbereich zeigt sichnach zehn Wachstumsjahren derzeit skeptisch, was die weitereEntwicklung angeht."Um die Konjunktur anzukurbeln, haben Notenbanken früher Zinsengesenkt. Das geht angesichts der Nullzinsphase derzeit nicht und dasmacht Sorge", sagte Robert Blackburn, der Vorstandsvorsitzende derBVL, in seiner Eröffnungsrede. Die größten Risiken für denWirtschaftsbereich Logistik liegen aus seiner Sicht in denweltwirtschaftlichen Unsicherheiten, die ganz überwiegend Folgenschlechter Politik seien. Insbesondere gelte das für die ungelöstenund sich möglicherweise ausweitenden Handelskonflikte - und für denBrexit mit seinen Implikationen für das Gesamtgefüge in Europa. DerVorstandsvorsitzende der BVL sprach als Gastgeber zum Auftakt desKongresses - gefolgt von Alexander Birken, dem Vorstandsvorsitzendender Otto Group, Prof. Michael ten Hompel, dem Leiter desFraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik IML, und AngelaTitzrath, der Vorstandsvorsitzenden der Hamburger Hafen und LogistikAG. Am Nachmittag wird Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer imPlenum erwartet."Mutig machen", das Motto des Kongresses, liege ihm sehr amHerzen, so Blackburn. "Ich bin davon überzeugt, dass Erfolg von Mutabhängig ist. Courage ist eine Mischung aus Selbstvertrauen undEntschlossenheit. Sie ist gleichzeitig ein gutes Mittel gegen sichselbst erfüllende Prophezeiungen - vor allem in wirtschaftlichschwierigen Zeiten." Gerade die Digitalisierung beinhalte großeChancen für die Logistiker in Industrie, Handel und für dieLogistikdienstleistungsunternehmen.Blackburn sieht die Logistik als Treiber der digitalen Veränderungund als DIE Schlüsselfunktion der Zukunft. Sie könne die gestaltendeKraft auf vielen wirtschaftlichen Feldern sein - und zwar in allendrei Dimensionen - ökonomisch, ökologisch, sozial - in denUnternehmen selbst und über Unternehmensgrenzen hinweg. "DerInformations-, Daten- und Güteraustausch wirdunternehmensübergreifend und multimodal stattfinden. Logistikprozessewerden über Plattformen vernetzt, also transparenter, agiler,resilienter und nachhaltiger sein", erläuterte Blackburn dasZukunftsszenario.Wirtschaftliche EntwicklungWas den mittelfristigen Geschäftsverlauf angeht, zeigen sich dieLogistiker skeptisch. Dies dokumentiert der Logistik-Indikator derBVL, der im September für das dritte Quartal veröffentlicht wordenist. Obwohl die Geschäftslage im expansiven Bereich verharrte,rutschte das Geschäftsklima erstmals seit sechs Jahren unter dieneutrale 100-er Marke ab. Grund dafür sind die Erwartungen, die inseltener Einigkeit in der Industrie, im Handel und bei denLogistikdienstleistern im kontraktiven Bereich liegen. DerKurvenverlauf sieht aus wie vor der großen Krise der Jahre 2008/2009- nur nicht so steil. "Mit dieser Realität müssen wir uns aktivauseinandersetzen", so Blackburn.Zum Jahresende 2019 kann der Wirtschaftsbereich Logistikvoraussichtlich zum neunten Mal hintereinander ein stabiles Wachstumvon zwei Prozent vermelden. Die Basis dafür wurde in den beidenlebhaften ersten Quartalen gelegt. Die Hochrechnung derLogistikweisen für den Umsatz lautet: 279 Milliarden Euro (nach 274Milliarden Euro 2018) bei einer stabilen Beschäftigtenzahl von etwasmehr als 3,2 Millionen Menschen bei den Logistikdienstleistern und inden Logistikfunktionen von Industrie und Handel. Bei der Prognose für2020 geht das Gremium um Prof. Christian Kille von 2,2 ProzentWachstum aus.