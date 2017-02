Logistik erleben und verstehen am Tag der Logistik - Aktionstag zeigt zum zehnten Mal, wie Logistik für Lebensqualität sorgt

Bremen (ots) - Logistik sorgt für Lebensqualität in unserermodernen, globalisierten Gesellschaft - heute noch mehr als vor zehnJahren, als der Aktionstag "Tag der Logistik" zum ersten Mal von derBundesvereinigung Logistik (BVL) initiiert wurde. Immerindividueller, immer schneller, immer flexibler - so lässt sich kurzzusammenfassen, in welche Richtung sich die Wünsche des modernenKunden entwickeln, egal ob Privat- oder Geschäftskunde. Logistikmacht's möglich, diese Wünsche zu erfüllen.Mit 258 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2016 und mehr als dreiMillionen Beschäftigten ist die Logistik der drittgrößteWirtschaftsbereich Deutschlands. Als Berufsfeld bietet sie zahlreichespannende, herausfordernde Möglichkeiten, denn die Logistik ist alswirtschaftliche Querschnittsfunktion in allen Branchen zu finden.Dies bekannt zu machen und für eine bessere Information derÖffentlichkeit zu sorgen, das sind die Ziele des Tages der Logistik.Die Veranstaltungsformate sind vielfältig wie die Logistik selbst,darunter Betriebsführungen, Vorträge, Planspiele, Ausstellungen oderKarrieremessen. Alles ist für die Teilnehmer kostenfrei und allgemeinzugänglich, teilweise aber anmeldepflichtig. Als Veranstalterengagieren sich Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung,Institute, Bildungseinrichtungen und andere Organisationen.Wie die Zahlen zeigen, geht dieses Konzept auf. Während sich beider Premiere im Jahr 2008 20.000 Menschen auf den Weg machten, um auf212 Veranstaltungen in Deutschland und Österreich Logistik zuentdecken, waren es im Jahr 2016 40.000 Interessierte bei 458Veranstaltungen in mindestens 23 Ländern. In diesem Jahr rechnet dieBVL mit ähnlichen Zahlen.Für die Besucher ist der Tag die Gelegenheit, sich über einenwichtigen Erfolgsfaktor für die deutsche Wirtschaft zu informierenund Karrierechancen für Neu- und Quereinsteiger zu entdecken.Unternehmen, die sich am Tag der Logistik engagieren, können alsosowohl die begehrten Nachwuchstalente und Fachkräfte für sichbegeistern als auch für mehr Bekanntheit und damit mehr Akzeptanz ameigenen Standort sorgen, ihre PR optimieren und ihr Image verbessern.Rund 170 Veranstaltungen sind bisher auf der Websitewww.tag-der-logistik.de im Angebot, für die sich jeder Interessentkostenfrei anmelden kann. Unternehmen und Organisationen sindweiterhin herzlich eingeladen, sich dort zu registrieren und eineeigene Veranstaltung anzubieten. Außerhalb Deutschlands sind zurzeitinsgesamt 32 Veranstaltungen im Programm, und zwar in Bahrain,Belgien, China, Italien, Luxemburg, Österreich, der Schweiz,Tschechien, der Türkei und Ungarn.Rückfragen von Veranstaltern und Teilnehmern an:Dagmar Köß, Projektleiterin Tag der Logistik,Tel.: 0421 / 173 84 45; E-Mail: koess@bvl.deZentraler Anlaufpunkt ist die Website www.tag-der-logistik.de.Dort können Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Vereine undVerbände sowie Organisationen aus dem Wirtschaftsbereich Logistikihre Veranstaltungen veröffentlichen und die Teilnehmeranmeldungabwickeln. Zur Unterstützung sind im Downloadbereich zahlreicheDokumente hinterlegt, die die teilnehmenden Unternehmen zurVorbereitung und Durchführung ihrer Veranstaltung am 27. April 2017verwenden können.Der Aktionstag im Social Web:www.facebook.com/tagderlogistikwww.twitter.com/tagderlogistikPressekontakt:Ulrike Grünrock-Kern und Anja Stubbe, Presse undÖffentlichkeitsarbeit / Web 2.0Tel.: 0421 / 173 84 23; E-Mail: stubbe@bvl.deOriginal-Content von: BVL Bundesvereinigung Logistik e.V., übermittelt durch news aktuell