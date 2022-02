LogicBio Therapeutics Aktie: Kurs stützt auf 52 Wochen-Tief!

Die FDA hat die klinische Studie SUNRISE (Phase 1/2) von LogicBio Therapeutics Inc. (NASDAQ:LOGC) mit LB-001 bei pädiatrischen Patienten mit Methylmalonsäureanämie (MMA) angehalten.

Die Aussetzung erfolgte, nachdem bei zwei jugendlichen Patienten in der Studie eine thrombotische Mikroangiopathie (TMA) diagnostiziert wurde, ein klinisches Syndrom, das durch die Bildung winziger Gerinnsel in den Blutgefäßen definiert ist. Das Unternehmen untersucht LB-001 in einer Phase-1/2-Studie zur Behandlung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!