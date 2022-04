LogiMAT: PTV Group setzt erneut Maßstäbe in der Logistik

Karlsruhe (ots) -Tourenplanung - nachhaltig und dennoch wirtschaftlich sinnvoll - ist eines der Fokusthemen im Messeauftritt der PTV Group auf der LogiMAT am Stand G40 in Halle 8. Von 31. Mai bis 2. Juni 2022 präsentieren die PTV-Spezialisten in Stuttgart die Neuentwicklungen bei der Touren- und Distributionsplanung, bei der Planung der letzten Meile und im Rahmen der Maut- und Kostenkalkulation.Der Fokus der Themen der Logistikbranche hat sich in den vergangenen zwei Jahren verändert: Zunehmend steht die kostengünstige, effektive Planung und Tourenführung im Vordergrund. Gleichzeitig muss sich mittlerweile jeder Transportdienstleister mit der Reduktion von CO2-Emissionen auseinandersetzen. Mihai Ploia, Manager Transport & Logistic Sales, möchte die Interessenten persönlich erreichen: "Zunächst freuen wir uns riesig auf die echten Kontakte mit unseren Kunden und Interessenten. Und natürlich bietet die LogiMAT den notwendigen Rahmen, um unsere neuesten Entwicklungen für die Transportlogistik vorzustellen. Gerade die Nachhaltigkeit ist ein globaler Megatrend, der die Branche beschäftigt. Wir zeigen, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in keinem Widerspruch stehen!"Die LogiMAT, Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, ist die größte jährlich stattfindende Intralogistikmesse in Europa. Sie bietet einen vollständigen Marktüberblick und kompetente Wissensvermittlung.Aktuelles für die Lieferung von FMCGAktuell präsentiert die PTV Group im US-Markt das neue Cloud-Produkt PTV Route Optimizer (https://company.ptvgroup.com/de/ressourcen/newsroom/latest-news/ptv-group-launcht-cloud-produkt-zur-tourenoptimierung-fuer-die-lieferung-von-schnelldrehenden-konsumguetern-fmcg)zur Optimierung der Flottenplanung und Zustellung auf der letzten Meile bei schnelldrehenden Konsumgütern (FMCG, fast moving consumer goods). Die flexible, einfach zu bedienende Webanwendung erfordert keine Integration oder intensive Schulung, so dass Planerinnen und Planer innerhalb weniger Minuten mit der Arbeit beginnen können. Die Lösung wird sukzessive auf weiteren Zielmärkten ausgerollt.Pressetermin am LogiMAT-Stand der PTV GroupBitte vereinbaren Sie online einen Termin (https://company.ptvgroup.com/de/effiziente-logistik/treffen-sie-uns/logimat-2022?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=cee_ro_2022&utm_content=logimat_post) oder kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten.Pressekontakt:PTV GroupIra Steinhoff, Senior PR & Communications ManagerTel.: +49-721-9651-433, ira.steinhoff@ptvgroup.comOriginal-Content von: PTV Planung Transport Verkehr GmbH, übermittelt durch news aktuell