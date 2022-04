Log-On Software offeriert Support für Log-On Application Support Facility (Log-On ASF)

Bedford, New Hampshire (ots/PRNewswire) -Log-On offeriert die Möglichkeit zur Erneuerung des Supports für IBM Application Support Facility (IBM ASF)-Benutzer und zur Fortsetzung des Supports für IBM APL2 und Wave for z/VM-Benutzer.Log-On Software (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3470513-1&h=696356005&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3470513-1%26h%3D2701826903%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3470513-1%2526h%253D3217361181%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Flog-on.com%25252F%2526a%253DLog-On%252BSoftware%26a%3DLog-On%2BSoftware&a=Log-On+Software) (Log-On), ein IBM® Business Partner und Ent wickler von erstklassigen Softwarelösungen für IBM Z™, kündigte heute Log-On Application Support Facility Log-On ASF™ an, dessen allgemeine Verfügbarkeit für Anfang des 2. Quartals 2022 geplant ist.„Durch unsere Partnerschaft mit IBM freuen wir uns, Log-On Application Support Facility (ASF) offerieren zu können und der ASF-Anwendergemeinschaft Unterstützung, zusätzliche Funktionen und einen kontinuierlichen Mehrwert zu bieten", sagt Danny Zeitouny (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3470513-1&h=1953464716&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3470513-1%26h%3D4257112634%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3470513-1%2526h%253D2979192840%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.linkedin.com%25252Fin%25252Fdanny-zeitouny-356136%25252F%2526a%253DDanny%252BZeitouny%26a%3DDanny%2BZeitouny&a=Danny+Zeitouny), Managing Director & VP Produkte bei Log-On. „Mit der Einführung von Log-On ASF setzen wir unsere lange Tradition fort, den Anwendern vom System Z hervorragende Lösungen zu bieten".Viele Organisationen haben erhebliche Investitionen in ASF-basiertes Output-Management getätigt. Log-On ASF - ein direkter Ersatz für IBM ASF - sichert diese Investition durch die Wiedereinführung des offiziellen Supports.Wenn Sie ein IBM ASF-Benutzer sind und vollen Support mit Log-On ASF wünschen, rufen Sie uns bitte unter +972-52-3505226 an oder senden Sie eine E-Mail an ask@log-on.com.Log-On Software bietet auch volle Unterstützung für APL2 und Log-On Wave für IBM Z. Fragen Sie uns!Mehr über Log-On Software (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3470513-1&h=94940940&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3470513-1%26h%3D3536250515%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3470513-1%2526h%253D3383434408%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.log-on.com%25252F%2526a%253DAbout%252BLog-On%252BSoftware%26a%3DInformationen%2Bzu%2BLog-On%2BSoftware&a=Mehr+%C3%BCber+Log-On+Software)Log-on ist ein führender Entwickler von erstklassigen Softwarelösungen und ein Outsourcer von Softwarediensten, die von der Programmierungsexpertise bis zum kompletten Management und der Ausführung von Entwicklungsprojekten reichen. Mit über 40 Jahren Erfahrung und 700 Spezialisten in den Bereichen Software, Datenkommunikation und Sicherheit bietet Log-on High-End-Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen der heutigen Produktentwicklung und Programmierung. Log-on bietet Innovation und Mehrwert in den Bereichen Mainframe, Sicherheitssysteme, E-Business, Konvertierung und Migration, Netzwerke und Mobilfunk.Zu den beliebten Log-On-Lösungen für IBM Z Systems gehören QuickSelect for Db2, ein Plug-and-Play-Leistungsbeschleuniger für Db2-Workloads, VTFM-NewGen, ein reines Software-Virtual-Tape-System, das die Investitionen eines Unternehmens in DASD-Standard-Mainframes optimal nutzt, und Total Utility Control, eine leistungsstarke Lösung zur Automatisierung von Utilities, die Db2-Utilities intelligent plant und so sicherstellt, dass die richtigen Aufträge zur richtigen Zeit ausgeführt werden. Unser Portfolio an zufriedenen Nutzern und Kunden erstreckt sich über alle wichtigen Branchen und umfasst viele der weltweit größten Unternehmen.Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bedford, NH. Weitere Informationen finden Sie auf www.log-on.com oder verbinden Sie sich auch mit uns auf LinkedIn.Log-On Software und das Log-On-Logo sind Marken von Log-On Software. Alle anderen hier erwähnten Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.ask@log-on.comKontakt:Werner Zulli+972-52-3505226ask@log-on.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1781981/Log_On_Software.jpgOriginal-Content von: Log-On Software, übermittelt durch news aktuell