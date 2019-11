Löwenstark bis zum Schluss: VOX-Gründershow erneut Tagessieger und Marktführer in beiden Zielgruppen!

Köln (ots) - Zum krönenden Abschluss der aktuellen Staffel konnte "Die Höhle derLöwen" erneut die Zuschauer begeistern: 14,7 Prozent der 14- bis 59-Jährigenschalteten am Dienstag (12.11.) um 20:15 Uhr die jüngst mit dem DeutschenMittelstandspreis der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) ausgezeichnetenGründershow ein und sicherten dem Kölner Sender damit wieder mal dieMarktführerschaft. Von den Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren ließen sichsogar 17,9 Prozent die letzte Folge nicht entgehen - auch hier war VOXMarktführer. Insgesamt waren 2,90 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren dabei, in derSpitze sogar bis zu 3,42 Mio. Und von den 14- bis 29-jährigen Frauen verfolgtenhervorragende 20,6 Prozent die spannenden Pitches der Gründer.Nicht nur die gestrige Folge war für VOX ein voller Erfolg, der Sender blicktauf eine insgesamt starke Staffel von "Die Höhle der Löwen" zurück: Bis zu 15,5Prozent der 14- bis 59-Jährigen und sogar 20,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigenschalteten die Gründershow ein. Im Schnitt verfolgten 14,3 Prozent (14-59) bzw.17,4 Prozent (14-49), wie die Start-up-Unternehmer um den besten "Löwen"kämpften und sicherten VOX damit Woche für Woche in beiden Zielgruppen dieMarktführerschaft.Insgesamt erreichte VOX einen sehr guten Tagesmarktanteil von 9,2 Prozent beiden 14- bis 59-jährigen Zuschauern bzw. 11,2 Prozent bei den 14-49-Jährigen undwar damit Tagessieger in beiden Zielgruppen.Wer die gestrige Folge "Die Höhle der Löwen" verpasst hat, kann sie noch 30 Tagenach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufen. Am Freitag (15.11.) um 20:35Uhr zeigt n-tv außerdem eine Wiederholung der Sendung. Erstmals bereits imFrühjahr kehrt die Gründer-Show dann mit neuen Folgen zu VOX zurück. NebenJudith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler undNils Glagau wird Frank Thelen dann ein letztes Mal als "Löwe" auf die Jagd nachneuen Deals gehen.Quelle: AGF/GfK/DAP video SCOPE/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufiggewichtet/Stand: 13.11.2019Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell