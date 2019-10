Köln (ots) - Auch mit der 6. Folge bleibt "Die Höhle der Löwen"auf Erfolgskurs: 14,3 Prozent der 14- bis 59-Jährigen ließen sich amDienstag (08.10.) um 20:15 Uhr die beliebteste Gründershow imdeutschen Fernsehen nicht entgehen und sicherten dem Kölner Senderdamit die Marktführerschaft. Von den Zuschauern im Alter von 14 bis49 Jahren schalteten sogar 17,3 Prozent Marktanteil - auch hier warVOX Marktführer. Insgesamt waren 2,81 Mio. Zuschauer ab 3 Jahrendabei, in der Spitze sogar bis zu 3,23 Mio. Ganz besonders stark war"Die Höhle der Löwen" bei den 30- bis 49-jährigen Frauen: In dieserZielgruppe verfolgten hervorragende 19,8 Prozent die spannendenPitches vor den bissigen "Löwen".Insgesamt erreichte VOX einen sehr guten Tagesmarktanteil von 8,6Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern bzw. 9,7 Prozent beiden 14-49-Jährigen.Wer die gestrige Folge "Die Höhle der Löwen" verpasst hat, kannsie noch 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufen. AmFreitag (11.10.) um 20:15 Uhr zeigt n-tv außerdem eine Wiederholungder Sendung. In der nächsten Folge, die VOX am nächsten Dienstag(15.10.) um 20:15 Uhr zeigt, wagen sich unter anderem die Gründer von"Soccer Performancesack" und "Easy Pan" in "Die Höhle der Löwen".Quelle: AGF/GfK/DAP video SCOPE/MG RTL D Forschung undMärkte/vorläufig gewichtet/Stand: 09.10.2019Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell