Köln (ots) - Auch mit der vorletzten Folge der aktuellen Staffel konnte "DieHöhle der Löwen" erneut die Zuschauer begeistern: 13,6 Prozent der 14- bis59-Jährigen ließen sich am Dienstag (05.11.) um 20:15 Uhr die beliebtesteGründershow im deutschen Fernsehen nicht entgehen und sicherten dem KölnerSender damit wieder mal die Marktführerschaft. Von den Zuschauern im Alter von14 bis 49 Jahren schalteten sogar 16,9 Prozent ein - auch hier war VOXMarktführer. Insgesamt waren 2,64 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren dabei, in derSpitze sogar bis zu 3,02 Mio. Und von den 30- bis 49-jährigen Frauen verfolgtenhervorragende 18,1 Prozent die spannenden Pitches vor den unersättlichen"Löwen".Direkt im Anschluss erreichte "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!" neueBestwerte auf einen Dienstag: 9,6 Prozent der 14-59-Jährigen bzw. 12,6 Prozentder 14-49-Jährigen und insgesamt 1,10 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren schaltetengestern ein.Insgesamt erreichte VOX einen sehr guten Tagesmarktanteil von 8,5 Prozent beiden 14- bis 59-jährigen Zuschauern bzw. 10,3 Prozent bei den 14-49-Jährigen undwar damit Tagessieger in beiden Zielgruppen.Wer die gestrige Folge "Die Höhle der Löwen" verpasst hat, kann sie noch 30 Tagenach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufen. Am Freitag (08.11.) um 20:15Uhr zeigt n-tv außerdem eine Wiederholung der Sendung. In der letzten Folge, dieVOX am nächsten Dienstag (12.11.) um 20:15 Uhr zeigt, wagen sich unter anderemdie Gründer von "HomeShadows" und "fairment" in "Die Höhle der Löwen".Quelle: AGF/GfK/DAP video SCOPE/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufiggewichtet/Stand: 06.11.2019