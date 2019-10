Köln (ots) - Der Dienstagabend bleibt fest in den Tatzen der VOX-Löwen! Auch indieser Woche erreichte Deutschlands beliebteste Gründer-Show sehr gute Quoten:11,8 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer schalteten gestern (29.10.) "DieHöhle der Löwen" ein. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es sogar13,5 Prozent. Damit erzielte die VOX-Show in beiden genannten Zielgruppen dieMarktführerschaft und überflügelte alle anderen TV-Sender in Deutschland.Insgesamt schauten sich 2,44 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren die spannendenVerhandlungen zwischen Start-ups und den Investoren Dagmar Wöhrl, Nils Glagau,Frank Thelen, Georg Kofler, Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Ralf Dümmelan.Über den ganzen Tag erzielte VOX einen guten Marktanteil von 7,4 Prozent in derZielgruppe der 14- bis 59-Jährigen."Die Höhle der Löwen" ist bei TVNOW noch 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlosabrufbar. Eine Wiederholung der Sendung wird außerdem am Freitag (01.11.) um23:30 Uhr bei n-tv ausgestrahlt. Am nächsten Dienstag (05.11.) hoffen um 20:15Uhr bei VOX unter anderem die Gründer von ELIXR und binky box auf den Deal ihresLebens bei "Die Höhle der Löwen".Quelle: AGF/GfK/DAP video SCOPE/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufiggewichtet/Stand: 30.10.2019Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationMagnus EnzmannTelefon: 0221/456 74407Bei Fotowünschen:VOX BildredaktionMartina ObermannTelefon: 0221/456 74273Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell