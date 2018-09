Die Löwen müssen nach Kielce, Tabellenführer Magdeburg empfängt Minden und Meister Flensburg reist nach Lemgo: die EHF Champions League und die DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Die Königsklasse mit Flensburg - Zagreb am Mittwoch und denLöwen in Kielce am Samstag live und exklusiv bei Sky- DKB Handball-Bundesliga: Tabellenführer Magdeburg gegen Wetzlaram Donnerstag, Meister Flensburg zu Gast in Lemgo am Sonntag live undexklusiv bei Sky- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinMit Auftaktsiegen gegen Barcelona und in Nantes sind beidedeutschen Vertreter erfolgreich in die neue Saison der EHF ChampionsLeague gestartet. Weiter geht es in der Königsklasse bereits indieser Woche, außerdem steht der sechste Spieltag der DKBHandball-Bundesliga an. Insgesamt überträgt Sky von Mittwoch bisSonntag zehn Mal Spitzenhandball live und exklusiv.Der Deutsche Meister aus Flensburg eröffnet den zweiten Spieltagder EHF Champions League am Mittwochabend gegen RK PPD Zagreb. DennisBaier und Martin Schwalb kommentieren die Begegnung, Moderator JensWesten begrüßt die Zuschauer um 18.30 Uhr in der Flens-Arena. DieRhein-Neckar Löwen sind am Samstag dran, die in Kielce erneut voreiner schwierigen Aufgabe stehen. Karsten Petrzika und Martin Schwalbmelden sich um 17.45 Uhr aus der Halle des polnischen Serienmeisters.Der 6. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag undSonntag liveIn der DKB Handball-Bundesliga steht an diesem Donnerstag undSonntag der sechste Spieltag auf dem Programm. Am Donnerstag stehtdie Partie des Tabellenführers SC Magdeburg gegen Minden im Fokus.Der SCM konnte bislang alle Saisonspiele gewinnen und will mit einemweiteren Sieg seine Position an der Spitze weiter festigen. KarstenPetrzika und Heiner Brand kommentieren die Partie. Diese und diebeiden weiteren Begegnungen des Abends bietet Sky als Einzelspieleund in der Sky Konferenz an, zu der Moderatorin Katharina Kleinfeldtdie Zuschauer um 18.30 Uhr begrüßt.Der Deutsche Meister eröffnet den Handball-Sonntag bei Sky. Die SGFlensburg-Handewitt ist zu Gast in Lemgo, wo Moderator Jens Westensich um 13.00 Uhr meldet. Kommentiert wird das Topspiel am Sonntagvon Markus Götz und Stefan Kretzschmar.Ab 15.30 Uhr führt Moderator Gregor Teicher durch die vier Partiendes Nachmittags, die Sky sowohl als Einzelspiele als auch in derKonferenz überträgt. Unter anderem tritt dann FRISCH AUF! Göppingenzum schwäbischen Derby in Bietigheim an. Während der Aufsteiger nochauf den ersten Punktgewinn wartet, könnten die Göppinger mit demfünften Sieg im sechsten Spiel ihren hervorragenden Saisonstartweiter ausbauen.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne Vertragsbindung livedabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung bei allen Übertragungen der DKBHandball-Bundesliga und EHF Champions League live dabei sein. Überdas Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl anGeräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unterskyticket.de verfügbar.Frei empfangbare Livestreams der weiteren Spiele der Gruppen A undB in der EHF Champions League auf skysport.deAuf dem Sky Sportportal skysport.de können alle Handballfans dieeuropäische Königsklasse live erleben. Alle Partien zwischen denGegnern der deutschen Teams in den Gruppen A und B der EHF ChampionsLeague stehen dort im frei empfangbaren Live-Stream zur Verfügung.Der 6. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga und der 2. Spieltagder EHF Champions League und Mittwoch bis Sonntag bei Sky und Sky Gosowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Mittwoch:18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - RK PPD Zagreb live auf SkySport 1 HDDonnerstag:18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD18.30 Uhr: SC Magdeburg - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 3 HD18.30 Uhr: HC Erlangen - Füchse Berlin - live auf Sky Sport 4 HD18.30 Uhr: MT Melsungen - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 5 HDSamstag:17.45 Uhr: KS Vive Tauron Kielce - Rhein-Neckar Löwen live aufSky Sport 2 HDSonntag:13.00 Uhr: TBV Lemgo Lippe - SG Flensburg-Handewitt live auf SkySport 1 HD15.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD15.55 Uhr: SC DHfK Leipzig - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 4 HD15.55 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - Die Eulen Ludwigshafen live aufSky Sport 5 HD15.55 Uhr: SBB Bietigheim - FRISCH AUF! Göppingen live auf SkySport 6 HD15.55 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - Bergischer HC live auf Sky Sport 7HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell