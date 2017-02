Die Löwen jagen den Gruppensieg: Der Deutsche Meister gegen Brest am Mittwoch live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Die Sky Experten Heiner Brand und Michael Kraus berichten amMittwoch von Rhein-Neckar Löwen gegen Brest- Kiel - Bjerringbro-Silkborg mit Henning Fritz am Samstag,Barcelona - Flensburg mit Frank von Behren am Sonntag live- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket (skyticket.de) könnenHandballfans auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Begegnungender deutschen Teams live dabei sein- Die Highlights des 12. Spieltags am Sonntag um 21.45 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HDNoch drei Spieltage verbleiben, bevor die VELUX EHF ChampionsLeague in die K.-o.-Phase geht. Die drei deutschen Vereine haben dasTicket für das Achtelfinale bereits gelöst, kämpfen aber noch um diebestmögliche Ausgangsposition. Die Rhein-Neckar Löwen können sogarnoch auf den Gruppensieg, der die direkte Qualifikation für dasViertelfinale bedeuten würde.Der Deutsche Meister ist es auch, der am Mittwoch den 12. Spieltageröffnet. In eigner Halle empfangen die Löwen den weißrussischenVertreter aus Brest, der um den Achtelfinaleinzug kämpft. Um 18.00Uhr meldet sich Moderatorin Christina Rann mit Sky Experte HeinerBrand live von vor Ort. Karsten Petrzika und Michael Krauskommentieren die Begegnung.Kiel und Flensburg am Wochenende liveAm Samstag und Sonntag sind dann die beiden Nordklubs am Zug, wennes darum geht, sich mit einer möglichst guten Platzierung einenvermeintlich leichteren Gegner und den Heimvorteil im Rückspiel desAchtelfinals zu sichern.Der THW Kiel empfängt den dänischen Meister Bjerringbro-Silkeborg.Am Samstag ab 17.00 Uhr stimmen Moderator Jens Westen und HeinerBrand die Zuschauer auf die Partie ein, bevor Karsten Petrzika undHenning Fritz am Kommentatoren-Platz übernehmen.Am Sonntag um 19.15 Uhr sind es dann Heiko Mallwitz und Frank vonBehren, die sich vom Auswärtsspiel der SG Flensburg-Handewitt melden.Gegner ist der FC Barcelona, der mit zehn Siegen in elf Partiederzeit das Maß der Dinge in der Königsklasse ist.Mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Überdas Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl anGeräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Die Highlights des Spieltags frei empfangbar auf Sky Sport News HDAuch Sky Sport News HD berichtet ausführlich aus der Königsklassedes Handballs. Deutschlands erster und einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender zeigt ab sofort ein halbstündigesMagazin mit den Highlights des jeweils zurückliegenden Spieltags. DieHöhepunkte des 12. Spieltags sind am 26.2. um 21..45 Uhr zu sehen.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Ausführliche Informationen zumEmpfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshdabrufbar.Der 12. Spieltag der VELUX EHF Champions League live und exklusivbei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticketund in zahlreichen Sky Sportsbars:Mittwoch:18.00 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - HC Meshkov Brest auf Sky Sport 2HDModerator: Christina Rann, Sky Experte: Heiner Brand, Kommentator:Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Michael KrausSamstag:17.00 Uhr: THW Kiel - Bjerringbro-Silkeborg auf Sky Sport 1 HDModerator: Jens Westen, Sky Experte: Heiner Brand, Kommentator:Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Henning FritzSonntag:19.15 Uhr: FC Barcelona - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport 1HDKommentator: Heiko Mallwitz, Co-Kommentator: Frank von Behren21.45 Uhr: Die Highlights des 12. Spieltags auf Sky Sport News HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell