Die Löwen gegen Titelverteidiger Montpellier, Flensburg zu Gast bei PSG und der 12. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga von Mittwoch bis Sonntag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Von Mittwoch bis Sonntag überträgt Sky alle neun Partien des 12.Spieltags in der DKB Handball-Bundesliga sowie zwei Spiele der EHFChampions League live und exklusiv- Heiner Brand und Markus Götz kommentieren am MittwochRhein-Neckar Löwen gegen Montpellier, Henning Fritz und KarstenPetrzika am Samstag PSG gegen Flensburg- Martin Schwalb, Pascal Hens und Henning Fritz sind am 12.Spieltag der DKB Handball-Bundesliga im Einsatz- Mit Sky Ticket können Fans auch ohne Vertragsbindung bei allenSpielen live dabei seinNach einer packenden Partie und dem knappen Sieg im Spitzenspielgegen Verfolger SC Magdeburg am vergangenen Donnerstag hat derTitelverteidiger SG Flensburg-Handewitt die Tabellenführunggefestigt. Mit elf Siegen aus elf Spielen haben sich dieNorddeutschen ein kleines Polster auf den SCM, den THW Kiel und dieRhein-Neckar Löwen erarbeitet.Die nächste Etappe im Rennen an der Tabellenspitze steht amDonnerstagabend auf dem Programm, wenn der Tabellenführer bei der SGBBM Bietigheim zu Gast ist. Nur knapp 30 Kilometer entfernt tritt zurselben Zeit der SC Magdeburg beim TVB 1898 Stuttgart an. Hennig Fritzund Markus Götz kommentieren. In der dritten Begegnung des Abendstreffen die HSG Wetzlar und die Füchse Berlin aufeinander.Sky überträgt die drei Partien ab 18.30 Uhr als Einzelspiele undin der Sky Konferenz, durch die Moderator Gregor Teicher führt.Nach der Partie der MT Melsungen gegen die Eulen Ludwigshafen amSamstag ab 20.15 Uhr wird der 12. Spieltag der DKBHandball-Bundesliga am Sonntag komplettiert. Um 13.00 Uhr meldet sichModerator Jens Westen vom Topspiel zwischen dem Bergischen HC und demVfL Gummersbach. Pascal Hens und Dennis Baier kommentieren dasLokalderby.Im Anschluss ab 15.25 Uhr begrüßt Moderatorin Katharina Kleinfeldtdie Zuschauer zur Konferenz und den vier Einzelspielen am Nachmittag,in denen unter anderem der THW Kiel auf FRISCH AUF! Göppingen (MartinSchwalb und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren) und dieRhein-Neckar Löwen auf den HC Erlangen treffen.Die deutschen Klubs in der EHF Champions League am Mittwoch undSamstagÜber die DKB Handball-Bundesliga hinaus steht auch der 7. Spieltagder EHF Champions League auf dem Programm, der ganz im Zeichen derdeutsch-französischen Duelle steht. Am Mittwochabend empfangen dieRhein-Neckar Löwen den Titelverteidiger Montpellier HB. Die Löwenkönnten mit einem Heimsieg auf die Spitze der Gruppe A aufschließen.Für die Franzosen wäre mit einer erneuten Niederlage sogar dieQualifikation für das Achtelfinale vorerst in weite Ferne rücken.Moderator Jens Westen berichtet ab 18.30 Uhr live und exklusiv. SkyExperte Heiner Brand und Markus Götz kommentieren die Partie.Am Samstag ist die SG Flensburg-Handewitt zu Gast in Paris. DasTeam von PSG konnte bislang alle sechs Spiele in der Königsklassegewinnen. Ab 17.15 Uhr melden sich Hennig Fritz und Karsten Petrzikaaus der französischen Hauptstadt.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne Vertragsbindung livedabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, ohne Vertragsbindung bei allen Übertragungender DKB Handball-Bundesliga und EHF Champions League live dabei sein.Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahlan Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unterskyticket.de verfügbar.Der 12. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga und der 7. Spieltagder EHF Champions League von Mittwoch bis Sonntag bei Sky und Sky Gosowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Mittwoch:18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - Montpellier HB live auf Sky Sport3 HDDonnerstag:18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD18.30 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - SC Magdeburg live auf Sky Sport 3HD18.30 Uhr: SC BBM Bietigheim - SG Flensburg-Handewitt live auf SkySport 4 HD18.30 Uhr: HSG Wetzlar - Füchse Berlin live auf Sky Sport 5 HDSamstag:17.15 Uhr: Paris Saint-Germain - SG Flensburg-Handewitt live aufSky Sport 1 HD20.15 Uhr: MT Melsungen - Die Eulen Ludwigshafen live auf SkySport 1 HDSonntag:13.00 Uhr: Bergischer HC - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 1 HD15.25 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD15.55 Uhr: THW Kiel - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 4HD15.55 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - HC Erlangen live auf Sky Sport 5HD15.55 Uhr: SC DHfK Leipzig - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 6HD15.55 Uhr: TBV Lemgo Lippe - TSV Hannover-Burgdorf live auf SkySport 7 HD