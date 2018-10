Löwen Hotel Montafon feiert Jubiläum mit Auftakt für die Zukunft

Im Oktober 2013 wurde das Traditionshaus Löwen Hotel nachsechs Monaten Rundumerneuerung wiedereröffnet. Seither punktetdas 4-Sterne-Superior-Haus als Designhotel mitWohlfühl-Ambiente.Schruns/Vorarlberg (ots) - Vor fünf Jahren ging es dynamisch zu:Von April bis Oktober 2013 fand der Komplettumbau des Löwen HotelMontafon statt. In nur sechs Monaten wurde das Hotel rundumerneuertund glänzt seither im Alpin-Chic-Stil in der 4Sterne-Superior-Kategorie. Die Intention von Architekt PhilipWohlfarth, eine Symbiose aus Tradition und Moderne zu schaffen, wirdvon den Gästen als außergewöhnliches Wohlfühlambiente erlebt.Gemütliche Farben, hochwertige Materialien und schicke Designmomentebegeistern seither Gäste aus dem In- und Ausland.Hoteldirektor Roman Eberhardt blickt mit Stolz auf die letztenJahre zurück: "Die gelungene Rundumerneuerung des Hotels war Auftaktfür viele weitere Vorhaben, die wir seither umgesetzt haben. Darüberhinaus nehmen wir unsere Verantwortung als Leitbetrieb der Regionernst und bringen wichtige Impulse ein. Auch die nächsten Jahrestehen im Zeichen von Engagement und Weiterentwicklung."Zwtl.: Neue Impulse mit HotelerweiterungMit Blick auf die Zukunft setzt das Hotel weitere Akzente: DieFirmengruppe Liebherr hat die in die Jahre gekommene Immobilie "Hausdes Gastes" von der Gemeinde Schruns übernommen. Die Planungen vomausführenden Architekturbüro Monoplan laufen auf Hochtouren. Verläuftalles nach Plan, sollen die Bauarbeiten in der zweiten Jahreshälfte2019 beginnen. Für die Bauzeit sind 12 bis 15 Monate kalkuliert.Geplant ist eine Hotelerweiterung mit zusätzlichen Zimmern,Eventräume für Seminare sowie eine harmonische Neugestaltung desAreals. Tourismus und Wirtschaft erwarten von dem Projekt neueImpulse für die Vorarlberger Region.Zwtl.: Erfolgreiche Bilanz als Gastgeber und ArbeitgeberDas Streben nach höchster Qualität in allen Bereichen wird seitherkonsequent verfolgt und erfolgreich bestätigt: Die hohe Zufriedenheitder Gäste schlägt sich in sämtlichen Reise-Bewertungsportalen niederund wurde von Tripadvisor mit dem begehrten Certificate of Excellenceprämiert. Der ausgezeichnete Ruf des Hotels hat sich auch iminternationalen Profi-Fußball rumgesprochen: Im Hotel logierenregelmäßig Spitzensportler wie die Spanische Nationalmannschaft.Küchenchef Thomas Carvalho de Sousa erkochte für dasGourmet-Restaurant Löwen Stube die erste Gault-Millau-Haube und sorgtunter Feinschmeckern für Aufmerksamkeit. Das Löwen Hotel Montafonnimmt darüber hinaus seine Verantwortung als Arbeitgeber ernst: Fürdiese Bemühungen wurde das Hotel mit dem Top Company-Gütesiegel derArbeitgeber-Bewertungsplattform kununu ausgezeichnet.Weitere Informationen: [https://www.loewen-hotel.com/presse](https://www.loewen-hotel.com/presse)Rückfragehinweis:Tamara Katja Frast, PR & Marketing ManagerHotel Löwen Schruns GmbHSilvrettastraße 8, 6780 SchrunsT. +43 664 889 778 06, tamara.frast@loewen-hotel.comwww.loewen-hotel.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30487/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Löwen Hotel Montafon, übermittelt durch news aktuell