Langenfeld (ots) - Mit Gehbehinderung wandern oder mit Gehhilfe auf rutschigenFlächen unterwegs sein? Das ist kein Problem mehr. Patrick Mayer, bekannt aus"Die Höhle der Löwen", hat mit seinem Unternehmen Wheelblades GmbH dafür clevereLösungen entwickelt - und jetzt auch einen bekannten Unterstützer.Orthomol-Inhaber und Gesundheits-Experte Nils Glagau gibt Gehhilfe für dieGehhilfe.Die ersten Schritte bei "Die Höhle der Löwen"Nach einem schweren Unfall und der Diagnose "inkomplette Querschnittslähmung"entstand Mayers Idee zum "Safety Foot", einem vierbeinigen rutschfesten Standfußfür Gehhilfen, den er 2019 bei "Der Höhle der Löwen" vorstellte. Dort warenMayer und Glagau jedoch nicht aufeinandergetroffen. Der erste persönlicheKontakt entstand im Herbst abseits der TV-Produktion auf einer Messe. "Ich hattePatricks Auftritt bei DHDL im Fernsehen verfolgt. Seine emotionale Story, seinEngagement und Know-how, das er in seine Produkte steckt, haben michbeeindruckt." berichtet Nils Glagau. Die beiden Unternehmer blieben im Austausch - auch zu Fragestellungen, wie z.B. dem Vertrieb des "Safety Foots".Immer weiter gehen: Orthomol-Team unterstützt VertriebFinanzielle Vereinbarungen oder ein Investment durch Glagau bei der WheelbladesGmbH gibt es nicht. "Patrick hat sein Produkt im Rahmen einer Tagung demOrthomol-Team vorgestellt und die Kollegen damit genauso begeistern können wiemich", erklärt Nils Glagau. Die Orthomol-Außendienstler nehmen Informationenrund um den "Safety Foot" mit zu Pharmazeuten und Ärzten. Sein Unternehmen, dieOrthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH, steht mit einem bundesweit aktivenAußendienst mit einem Netzwerk aus Apotheken und Ärzten verschiedenerFachrichtungen im Austausch.