Lösung für einen barrierefreien Zugang auf eine Dachterrasse / Schnittstelle Baustelle zeigte die fachgerechte Umsetzung der Details für ein Flachdach in Holzbauweise (FOTO)

Schwetzingen (ots) -Es sind Details, die nur gewerkeübergreifend und mitvorausschauender Planung gelöst werden können: die Anschlüsse füreine barrierefreie Dachterrasse. Damit beschäftigte sichSchnittstelle Baustelle 2017 in Blaubeuren. Das Referenten-Teamdemonstrierte an einem Seminartag Lösungen, die nach dem aktuellenStand der Technik umgesetzt werden können."Barrierefreies Bauen wird immer mehr gefordert. Aber diefachgerechte Ausführung bei einem stufenlosen Zugang zu einerDachterrasse hat so seine Schwierigkeiten", sagt Bauingenieur MichaelFörster, der die pro clima Anwendungstechnik leitet. Als Referent beiSchnittstelle Baustelle erklärte er die normativen Richtlinien unddie bauphysikalischen Zusammenhänge: "Die meisten Teilnehmer sind zuunserer Veranstaltung angereist, weil sie eine rechtssichere Lösungnach dem aktuellen Stand der Technik kennenlernen wollten."Das Schnittstelle-Baustelle-Referententeam arbeitete live währendder Veranstaltung an einer realen Situation. Jedes Gewerk zeigte diebesonders schwierigen Stellen, denen Beachtung geschenkt werdensollte. So lernten die 180 Teilnehmer die Gesamtsituation einesebenen, absatzlosen Türaustritts kennen. Die Referenten - Ingenieure,Zimmerer und Dachdecker - demonstrierten eine technisch einwandfreieKomplettlösung. Diese können die Teilnehmer direkt in ihren Baualltagübernehmen.Der Bausachverständige Daniel Kehl ergänzte die Veranstaltung miteinem Vortrag aus der Sichtweise eines Gutachters. Er unterstrich dieWichtigkeit von detaillierter Planung, sorgfältiger Ausführung undQualitätskontrolle."Die 200-Kilometer-Anfahrt für mich hat sich absolut gelohnt. Ichhabe gelernt, wie ich technisch sauber und rechtssicher diesenbarrierefreien Anschluss lösen kann. Interessant waren für mich auchdie Exkurse, beispielsweise das Update zum Flachdach-Bau", fassteBauingenieur und Zimmerermeister Alexander Erny von Holzbau Ernyzusammen.2018 tourt das Referententeam durch 8 deutsche Städte: 30.01.2018Hamburg; 01.02.2018 Bad Salzuflen; 06.02.2018 Karlsruhe; 08.02.2018Frankfurt; 06.03.2018 Leipzig; 08.03.2018 Würzburg; 13.03.2018Regensburg; 15.03.2018 Bad Grönenbach.Die gewerkeübergreifende Fachschulung wurde vor sechs Jahren vonpro clima und Inthermo initiiert. Seitdem bieten pro clima, derSpezialist für die Luftdichtung innen und Winddichtungen außen, undInthermo - Hersteller von ökologischen Wärmedämmverbundsystemen -Praxisworkshops an, die bestimmte Details beleuchten. Dieses Jahrsind auch die Teams von Wolfin Bautechnik, Spezialist fürFlachdachabdichtungen, und Alumat, Hersteller von dichtenTürübergängen ohne Schwelle, dabei gewesen. Als Ausstellungspartnerfungierte die Firma Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH.