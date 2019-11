Lösung für Elterninitiativen - der Wechsel zu educcare (FOTO)

Köln (ots) - Mit dem 1. November wechselte die Elterninitiative WinterscheiderWirbelwinde zum Träger educcare - gut 20 Jahre wurde die Kita von Elternerfolgreich geführt. Sie ist fester und anerkannter Bestandteil derKinderbetreuung in der Gemeinde Ruppichteroth. Durch stetig steigendeAnforderungen an Betriebs-, Personal- und Förderthemen sowie zunehmendeBerufstätigkeit der Eltern, wurde die ehrenamtliche Leitung durch Eltern jedochimmer herausfordernder.Im Sommer 2019 machten sich die Eltern daher in Abstimmung mit der GemeindeRuppichteroth auf die Suche nach einem neuen Träger. Als educcare und dieWinterscheider Wirbelwinde sich kennen lernten, wurde schnell klar - hier gibtes viele Gemeinsamkeiten: Pädagogische Qualität, die Kita als Lern- undEntwicklungsort und Erziehungspartnerschaft. Dies sind nur einige Punkte, diefür beide zu einem gelungenen Betreuungsangebot dazu gehören.In nur fünf Monaten setzten alle Beteiligten der Kita, Kommune (Rat undVerwaltung) und educcare den Trägerwechsel um. Marcus Bracht, Geschäftsführereduccare, ist begeistert: "Die Wirbelwinde sind eine tolle Bereicherung füreduccare. Ein hoch motiviertes Team und eine hervorragende Leitung, individuelleSchwerpunkte wie die Zertifizierung zur Bewegungskita und eine gute Anbindungans Gemeindeleben machen die Kita besonders."Auch Mario Loskill, Bürgermeister der Gemeinde Ruppichteroth, freut sich: "Ichdanke dem aktuellen Vorstand und den bisherigen Vorständen der Elterninitiativerecht herzlich für die über zwanzigjährige, ehrenamtliche, hervorragende Arbeitals Träger der Kita "Winterscheider Wirbelwinde". Gemeinsam mit denBeschäftigten und den Eltern wurde eine wichtige Einrichtung für unsere Kinderim Hauptort Winterscheid geschaffen, die mit den örtlichen Vereinen, derGrundschule, der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Gemeindeverwaltung jahrelangerfolgreich zusammengearbeitet hat. Mit educcare fand sich ein Träger, der inder Lage ist, diese großartige Arbeit fortzusetzen. Neben dem Erhalt derTrägervielfalt in unserer Gemeinde sprechen ebenfalls für educcare die gutenReferenzen, die uns die Kommunen in der Region auf Nachfrage übermittelten. Ichfreue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Träger, der unsereGemeinde wie die bisherige Elterninitiative bereichern wird".Mit derzeit 36 Kitas für Kommunen und Unternehmen verfügt educcare über solideStrukturen und Erfahrung, die Verwaltungsaufgaben der Kita zuverlässig zuübernehmen. Etablierte Prozesse und Strukturen des Trägers unterstützenKita-Team und -Leitung darin, sich auf ihre Kernaufgabe zu fokussieren - dieArbeit für und mit den Kindern. (2708 Zeichen)Über educcare:Die educcare gGmbH mit Hauptsitz in Köln, ist bundesweit tätiger und anerkannterfreier Träger von Kindertagesstätten. educcare plant, realisiert und betreibtKindertagesstätten für innovative Städte sowie Unternehmen. Auf Anfrage und nachPrüfung führt educcare bestehende Kindertagesstätten unter eigener Trägerschaftfort. Bundesweit einheitliche Standards in der Bildungskonzeption und denUmsetzungsprozessen ermöglichen und sichern die hohe Qualität der educcareKindertagesstätten. Darüber hinaus berät educcare andere Träger sowie engagierteStädte und Unternehmen im Bereich der Verbesserung früher Bildung.Gegründet 2002, gibt es derzeit 36 Einrichtungen mit gut 1000 Mitarbeitern undca. 2400 Kindern an den Standorten Aachen, Bergisch Gladbach,Böblingen/Sindelfingen, Darmstadt, Friedrichshafen, Hennef, Kassel, Karlsruhe,Köln, Ludwigshafen, Marl, Monheim, München, Münster, Niederkassel, Overath,Ruppichteroth, Schwieberdingen und Stuttgart.Pressekontakt:educcareAndrea BauerUnternehmenskommunikationAlter Markt 36-4250667 KölnFon 0221 466 194 31E-Mail andrea.bauer@educcare.deWeitere Informationen unter: www.educcare.de undhttp://www.educcare.de/educcare_pressecenter.htmlWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111150/4447522OTS: educcareOriginal-Content von: educcare, übermittelt durch news aktuell