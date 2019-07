"Die Lösung auf komplexe Fragen ist nicht immer die einfache Antwort"/ Bischof Dr. Peter Kohlgraf eröffnet Salzburger Hochschulwochen 2019

Bonn (ots) - Mit einem Gottesdienst sind heute (29. Juli 2019) dieSalzburger Hochschulwochen eröffnet worden, die in diesem Jahr unterdem Thema "Die Komplexität der Welt und die Sehnsucht nachEinfachheit" stehen. Bis Sonntag (4. August 2019) werden Studierendeund Wissenschaftler das Thema diskutieren. Die Hochschulwochen liegenin der Verantwortung von Prof. Dr. Martin Dürnberger. Er hält dasThema für hochaktuell, weil die Welt komplex geworden sei:"Klimawandel, Migration, Digitalisierung - nirgends gibt es simpleLösungen. Das gilt auch für die Kirche und ihre Zukunft, auch hierstehen wir vor komplexen Herausforderungen und großen Fragen: Wiesollen wir uns in dynamischen, veränderlichen Problemlagenorientieren? Wie können wir mit Unübersichtlichkeit undNicht-Souveränität in offenen, komplexen Prozessen umgehen?" Davondürfe man sich ebensowenig lähmen lassen wie in fundamentalistischeVereinfachungen fallen, so Prof. Dr. Dürnberger zum Auftakt derHochschulwochen. "Vielmehr braucht es die Kunst der feinenUnterscheidung. Genau diese wollen die Salzburger Hochschulwocheneinüben: Es geht um die großen Fragen und differenzierte Antworten."Beim Eröffnungsgottesdienst in der Franziskanerkirche erinnerteBischof Dr. Peter Kohlgraf (Mainz) an das, was Glaube bedeute: "Erist die Zustimmung des Herzens und des Verstandes zu einem Gott, dersich dem Menschen zuwendet wie ein liebender Vater und eine liebendeMutter." Zum Glauben gehörten auch Zweifel, das Fragen und Ringen,"aber im Letzten das tiefe Bewusstsein dafür, dass jemand Gutes, derGute schlechthin, über und in meinem Alltag leuchtet", so BischofKohlgraf. Der Mensch komme im Glauben Gott näher. Der einfache Glaubeverlängere sich in die caritas, die gelebte Liebe zum anderenMenschen. "Lieblose theologische Debatten, egal um welches Thema siesich drehen, werden uns von Gott wegführen, es kann gar nicht andersgedacht werden. Und wie viel Lieblosigkeit und Härte prägen auchunser innerkirchliches Ringen um die Wahrheit", fragte BischofKohlgraf.Der Mainzer Bischof, der lange selbst Hochschullehrer war, warntevor einfachen Antworten bei den großen Fragen in der Welt. "Wenn dieglobale Welt zu kompliziert wird, hilft scheinbar der Rückzug auf dasnationale Interesse. Wenn die eigenen religiösen Wurzeln undTraditionen wegbrechen, wird die fremde Religion zum Feindbilderklärt. Wenn die eigene Gesellschaft altert, sind es die oft jungenFremden und Migranten, die uns bedrohen. Wenn Menschen im Mittelmeerertrinken, kann ich mein Gewissen beruhigen, indem ich die Menschenmitverantwortlich mache, die zur Rettung der Ertrinkenden ausfahren."Bevor man Menschen mit derartig einfachen Antworten verurteile, dürfeman zunächst in diesen Antworten die manchmal hilflose Sehnsucht nachEinfachheit vermuten.Auch die Kirche kenne solche Diskussionen von innen und außen, mitHinweisen, wie Kirche und Welt zu funktionieren hätten. "VieleGedanken unserer Gespräche drehen sich im Kreis, auch deswegen, weiljeder von vornherein von der Richtigkeit seiner einfachen oder auchkomplexen Antwort überzeugt ist." Dennoch müsse man "miteinandersuchen und ringen, aber die Lösung auf komplexe Fragen ist nichtimmer die einfache Antwort, die man besitzt, weil man schlauer oderdavon überzeugt ist, Gott besser verstanden zu haben", so BischofKohlgraf. Der Glaube müsse sich ins Gespräch mit einer komplexerenWelt begeben. "Wie hilfreich kann es sein, im anderen Menschen nichtnur den Ungläubigen oder den weniger Einsichtigen zu sehen, sondernden, der andere Facetten besser und tiefer verstanden hat. Das Ringenund Suchen in einer komplexen Welt nimmt uns der einfache Glaubenicht ab. Daher braucht es Theologie, daher braucht es das Gesprächmit anderen Weltzugängen."Hinweise: Die Predigt von Bischof Dr. Peter Kohlgraf ist alspdf-Datei unter www.dbk.de verfügbar. Informationen zu den SalzburgerHochschulwochen sind unter www.salzburger-hochschulwochen.at zufinden.Pressekontakt:Kaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228-103 -214Fax: 0228-103 -254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deHerausgeberP. Dr. Hans Langendörfer SJSekretär der Deutschen BischofskonferenzOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell