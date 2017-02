Lösemittel-Recyclinganlagen fit für Industrie 4.0 in der Chemie- Pharma- und Lackindustrie (FOTO)

Alzenau (ots) -OFRU Recycling bietet ihre Recycling-Anlagen jetzt für dieEingliederung in moderne SCADA-Prozessleitsysteme an. Damit lassensich beispielsweise Thinclient-Steuerungen von Maschinen jetzt auchvom iPad oder vergleichbaren Geräten aus bedienen bzw. aus der Fernewarten. Durch die Auslegung der Lösemittel-Recyclinganlagen aufVernetzbarkeit mit verschiedenen Teilnehmern, ist es den Betreibernsomit möglich, moderne Produktionsstandards umzusetzen. Dies kannauch, wenn gewünscht, an und zwischen ganz verschiedenen Standortengeschehen. So kann z. B. ein Lackhersteller ein beliebiges Produktdirekt auf der Internetpräsenz eines Chemikalien- oderLösemittelherstellers konfigurieren, sowie dieses bestellen undbezahlen. Ist der Bestellvorgang abgeschlossen, beginnt dereigentliche Produktionsvorgang, inkl. der Lösemittelrückgewinnung.Oder sollte beispielsweise das zu verarbeitende Lösemittel geändertwerden, so wird die Heiztemperatur der Anlage vollautomatischgeändert, um der geänderten Siedetemperatur gerecht zu werden.Geeignet dafür ist eine Recycling-Anlage der Serie ASC.Ein weiterer großer Vorteil ist, das sich die Servicearbeit aneiner solchen Recycling-Anlage einfacher und schneller gestaltenlässt, auch aus der Ferne. Der Industrie 4.0 Standard wird einfachauf Anfrage in die Planung der Recycling-Anlage integriert.Solche Möglichkeiten sind für die Lack- und Beschichtungsindustriebesonders interessant, nicht zuletzt weil die Anlagen oft größerdimensioniert sind. Somit sind auch die Mengen an Rohstoffen sowieLösemitteln, die eingesetzt werden größer. Für den Betreiber ist esdaher besonders wichtig, dass die Anlagen immer gut, genau undreibungslos funktionieren, ohne dass es unnötige Zeitverluste in derProduktion gibt.OFRU Recycling stellt am 4. April 2017 auf der European CoatingsShow in Nürnberg aus, in Halle 5, Stand-Nr. 411. Dort wird auch eineASC-150 Recycling-Anlage zu sehen sein. Je nach Lösemittel undVerschmutzung kann diese Anlage über 1000 Liter pro Tag aufbereiten.Web: www.ofru.comEmail: info@ofru.comPressekontakt:OFRU Recycling GmbH & Co. KGMarie-Curie-Str. 163755 AlzenauTelefon: +49 6023 50422-0Telefax: +49 6023 50422-60E-Mail: presse@ofru.comInternet: www.ofru.comOriginal-Content von: OFRU Recycling GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell