Löhne und Gehaltsniveaus werden die Zukunft Europas bestimmen

Brüssel (ots/PRNewswire) -Führende Redner auf Brüsseler Konferenz "Gleicher Lohn fürgleiche Arbeit" am Montag sind sich einig: Das langfristige Überlebender Europäischen Union wird davon abhängen, ob sich das derzeitigeLohngefälle zwischen den ost- und westeuropäischen Mitgliedsstaatenüberwinden lässt.Hochrangige Ökonomen, Wirtschaftsgrößen und Vertreter vonArbeitnehmerverbänden haben sich heute zu den Ursachen und Folgen desenormen Lohngefälles zwischen den Mitgliedsstaaten ausgetauscht. Manwar sich einig, dass die derzeitige Situation unhaltbar ist, denlangfristigen Interessen aller EU-Staaten entgegensteht und inletzter Konsequenz sogar das Überleben der Europäischen Unionbedroht.Die Teilnehmer sahen das riesige Lohngefälle zwischen Ost- undWesteuropa als die Hauptursache der Völkerwanderung in die reicherenEU-Länder im Westen. Die Fachkräfteabwanderung ist einernstzunehmendes Hindernis bei der zukünftigen Entwicklung derOststaaten und fügt diesen einen nachhaltigen Schaden zu, der zupolitischer Instabilität führen kann. Auf der Konferenz wurdeerklärt, dass die Europäischen Gemeinschaft die Angleichung der Löhnezum obersten Ziel erklären und in einem realistischen Zeitrahmenerreichen muss.Die Lohnunion der Europäischen Bürgerinitiative ("WageUnion")wurde im März 2017 mit dem Ziel ins Leben gerufen, dass dieEuropäische Kommission die notwendigen Schritte zum ThemaLohnkonsolidierung mit den neu aufgenommenen EU-Mitgliedsstaateneinleitet.Mehrere EU-Staaten haben sich der Initiative angeschlossen,darunter Bulgarien, Estland, Kroatien, Polen, Lettland, Rumänien unddie Slowakei. Ein Bürgerkomitee mit acht Mitgliedern wurde gegründet,um bei der EK einen Antrag einzureichen. Die Kommission hat derLohnunion-Initiative im Mai 2017 zugestimmt. Im nächsten Schrittmüssen für die Initiative die Unterschriften von mindestens einerMillion EU-Bürgern gesammelt werden, um die Initiative in mindestenssieben EU-Mitgliedsstaaten zu unterstützen. In diesem Fall setzt dieKommission den Punkt auf ihre Tagesordnung, und die Organisatorenhaben die Gelegenheit, ihr Anliegen vor dem Europäischen Parlamentvorzutragen.Die EU kann und muss sich am Projekt "Lohnangleichung" beteiligen,was auch bei der jährlichen Rede zur Lage der Union vonKommissionspräsident Jean-Claude Juncker im September zum Ausdruckkam: "Europa reicht von Vigo bis Varna, von Spanien bis nachBulgarien. Europa muss mit beiden Lungenflügeln atmen, mit demöstlichen und dem westlichen. Ansonsten gerät unser Kontinent inAtemnot. In einer Union der Gleichen kann es keine Bürger zweiterKlasse geben."Pressekontakt:http://www.wageunion.euOriginal-Content von: Wage Union, übermittelt durch news aktuell