Locus als Testlieferant in Gartners ,Hype Cycle for Transportation Industry, 2020' gelistet

San Francisco (ots/PRNewswire) - Locus, ein globales SaaS-B2B-Unternehmen, das die von Menschen getroffenen Logistikentscheidungen automatisiert, gab heute bekannt, dass es von Gartners "Hype Cycle for Transportation Industry, 20201" in der Kategorie der "Last-Mile Delivery Solutions" als Sample Vendor (Testlieferant) anerkannt wurde. Gartner ist ein führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen."Diese Lösungen sind Anpassungen an die gewöhnlichen Touren und den Lieferplan, mit denen eine Tour neu zugeordnet werden könnte und der Dispatcher den Prozess kontrolliert. Viele dieser Lösungen nutzen KI und maschinelles Lernen, um anhand von Echtzeitinformationen den Optimierungsprozess zu beschleunigen und Vorfälle und Auswirkungen vorherzusagen," besagt Gartners Studienbericht.Die Locus-Plattform verwendet Deep-Learning im Rechenprozess und proprietäre Algorithmen, um intelligente Logistiklösungen wie Tourenoptimierung, Tracking in Echtzeit, Erkenntnisse und Analytik, Taktoptimierung, effiziente Lagerverwaltung, Fahrzeugzuordnung und -nutzung bereitzustellen. Locus hilft Unternehmen auch durch ein Angebot der strategischen Beratung bei der Optimierung ihres End-to-End-Lieferkettennetzwerks.Locus arbeitet aktuell mit hochrangigen Kunden in Südostasien, Nordamerika, Europa und Indien und unterhält Niederlassungen in den USA, Indien, Indonesien und Vietnam. Zum obersten Management des Unternehmens zählen Führungspersönlichkeiten von Amazon Web Services (AWS), Barclays Capital, Google und BlueDart (ein DHL-Unternehmen) sowie Datenwissenschaftler mit Doktortiteln von u. a. der Carnegie Mellon University und der University of Illinois."Während der COVID-19 Pandemie wurde die Bedeutung der Logistik im Endspurt ("last-mile") um so klarer. Angesichts der steigenden Kundenerwartungen hat die Liefertechnik im letzten Streckenabschnitt für erfolgsorientierte Unternehmen nur noch an Bedeutung gewonnen und wird sogar zum Unterscheidungsmerkmal zwischen den Marken werden," sagt Nishith Rastogi, Geschäftsführer von Locus. "Wir sind sehr erfreut, 2020 von Gartners Hype Cycle for Transportation Industry zum Sample Vendor ernannt worden zu sein und unsere Lieferlösungen für den Endspurt mit einer ,hohen' Nutzenbewertung gekürt zu sehen."Locus wurde kürzlich auch zum Repräsentativen Anbieter im Gartner-Bericht "Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling" (Marktleitfaden für die Tourenplanung und den Zeitplan) ernannt.2Das Unternehmen hat bisher 29 Millionen USD von Tier-1-Investoren wie Tiger Global, Falcon Edge, Blume Ventures, Exfinity Venture Partners, growX ventures und anderen erhalten.Abonnenten von Gartner können sich anmelden, um die komplette Studie auf der Website zu lesen.1 Gartner, "Hype Cycle for Transportation Industry, 2020", Ivar Berntz, Venecia Liu, Thierry Kuperman Le Bihan, Pedro Pacheco, 13. August 2020.2 Gartner, "Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling", Oscar Sanchez Duran, Bart De Muynck, 23. Juni 2020.Haftungsausschluss von GartnerGartner lehnt jegliche Befürwortung eines Anbieters, Produkts oder eines Dienstes ab, die in seinen veröffentlichten Studien erwähnt sind, und empfiehlt Technologienutzern niemals, nur jene Anbieter zu wählen, die die höchste Bewertung oder andere Auszeichnungen erhalten haben. Die veröffentlichten Gartner-Studien stellen die Meinungen der Studienorganisation Gartner dar und sollten nicht mit auf Fakten basierenden Tatsachen verwechselt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Haftung für diese Studien ab, einschließlich aller Haftung über die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.Informationen zu LocusLocus ist eine Deep-Tech-Plattform, die die von Menschen in der Logistikkette getroffenen Entscheidungen automatisiert, um den Logistikbetrieb effizienter, transparenter und konstanter zu gestalten.Die Plattform verwendet Deep-Learning im Rechenprozess und proprietäre Algorithmen, um intelligente Logistiklösungen wie Tourenoptimierung, Tracking in Echtzeit, Erkenntnisse und Analytik, Taktoptimierung, effiziente Lagerverwaltung, Fahrzeugzuordnung und -nutzung bereitzustellen. Locus macht mehr als zwei Millionen Lieferungen pro Tag in ganz Südostasien, dem indischen Subkontinent, Europa und Nordamerika möglich.