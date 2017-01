Stuttgart (ots) -Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung mit folgenden Themen:Lockvogelangebote - wenn die Ware nicht mehr verfügbar istObwohl die Ware zwei Tage vorrätig sein sollte, sind günstigeLockvogelangebote meist schnell vergriffen. "Marktcheck" prüft, wielange Aktionsware in den Discountern verfügbar ist. Wie beurteilenUnternehmen und Wettbewerbszentrale das Ergebnis?Ersatzteil-Klau - wenn vom Auto nichts mehr übrig bleibtAutoteile sind das Ziel einer neuen Diebstahlserie im Südwesten.Einem "Marktcheck"-Zuschauer wurde bereits zum dritten Mal dasNavigationssystem einschließlich Radio entwendet. Ein weitererZuschauer vermisste eines Morgens das Lenkrad seines Autos. Wie kannman sich schützen?Vitaminpillen - das Geschäft mit der GesundheitFast eine Milliarde Euro geben die Deutschen pro Jahr fürNahrungsergänzungsmittel aus. Einige Produkte werden dabei mitaggressiven Verkaufsmethoden vermarktet. "Marktcheck" spricht mitInsidern und zeigt, mit welchen Tricks und falschen Versprechen dieAnbieter Kasse machen.Orangensaft im Test - welcher Direktsaft ist der Beste?"Marktcheck" vergleicht Geschmack und Inhaltsstoffe verschiedenerOrangensäfte. Welcher Direktsaft ist der Beste? Können günstigeTetra-Pack-Produkte mit teureren Artikeln aus dem Kühlregalmithalten?Nachlass - was Erben beachten solltenAls ein "Marktcheck"-Zuschauer die Bahncard seiner verstorbenenFrau kündigen wollte, stieß er auf ungeahnte Schwierigkeiten."Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, wasHinterbliebene beachten sollten. Welche Verträge laufen nach dem Todweiter und was geschieht mit dem digitalen Nachlass? Wer erlaubt denZugriff auf E-Mail und Facebook-Konten?"Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dieeinzelnen Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/marktcheck zu sehen.Fotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell