Lockheed & Northrop Grumman: Aufträge für Raketenabwehrprogramm!

Die Missile Defense Agency (MDA) des US-Verteidigungsministeriums hat Aufträge in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar an die Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT) und die Northup Grumman Corporation (NYSE:NOC) für die Technologieentwicklung und Risikominderung im Rahmen des Next Generation Interceptor (NGI) Programms vergeben.

DasNGI-Programm soll die erste Verteidigungslinie gegen interkontinentale ballistische Raketenangriffe von feindlichen Nationen sein.

Northrop wird bei dem Projekt, das bis Mai



