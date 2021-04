Lockheed Martin erhält zwei Rallye-Auszeichnungen für bahnbrechende Rekrutierungsinitiative auf Basis der Avature-Plattform

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Finanztrends Video zu Rallye



mehr >

New York und Dublin (ots/PRNewswire) - Der Avature-Kunde Lockheed Martin, ein weltweit führendes Unternehmen für Sicherheit und Luft- und Raumfahrt, hat letzte Woche zwei Rallye-Auszeichnungen für seine innovative Rekrutierungsinitiative Handshake 2 Hire erhalten, die darauf abzielt, das Engagement von Veteranen zu fördern.Die heiß umkämpften Auszeichnungen Best Use of Recruitment Marketing Technology und Best Recruitment Marketing Campaign wurden nach einer einjährigen Kampagne zur Verbesserung ihres Rekrutierungsprozesses verliehen, um Service-Mitgliedern beim Übergang vom aktiven Dienst in eine zivile Karriere zu helfen. Das Handshake 2 Hire-Programm, das die Avature-Technologie nutzt, hat Ergebnisse erzielt, die für sich selbst sprechen:- Das Engagement der Kandidaten, gemessen an den jährlichen Einsätzen der einzelnen Militärkandidaten, stieg um 77 %.- Angenommene Angebote von militärischen Kandidaten stiegen um 90 %.- Die Interview- und Einstellungseffizienz, gemessen durch das Interview-to-Hire-Verhältnis, ging auf 1,96 zu 1 zurück. Fast drei Interviews weniger als der nationale US-Durchschnitt von 4,8 zu 1.Jason Boone, Military & Veteran Outreach Leader bei Lockheed Martin, Matthew Biester, Enterprise HR-Technology Implementation Lead bei Lockheed Martin und ihr Team, das hinter dem Projekt steht, sind begeistert von den dramatischen Auswirkungen, die dies auf ihr Geschäft hatte. Jason sagte: "Zu sehen, wie sich Handshake 2 Hire von einer Idee auf einer Serviette zu einem (bis heute) preisgekrönten Programm entwickelt hat, war der Höhepunkt meiner Karriere. Vielen Dank an Rally® Recruitment Marketing für die Anerkennung, und vielen Dank an Avature, dass Sie der Motor sind, der diesen Traum Wirklichkeit werden lässt!"Dimitri Boylan, CEO von Avature, fügte hinzu: "Wir sind begeistert, dass unsere Kunden mit der Avature-Plattform so großartige Ergebnisse erzielen. Lockheed Martin hatte eine klare Vorstellung davon, was sie erreichen wollten, und es ist ein Privileg, die Technologie dafür bereitstellen zu können. Als Pioniere von CRM für die Personalbeschaffung haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, kreative Marketingkampagnen für die Personalbeschaffung zu ermöglichen, die das Engagement fördern, daher ist es immer wieder schön zu sehen, dass es seinen Teil zu einer so überzeugenden Erfolgsgeschichte beiträgt."Wenn Sie mehr über das Handshake 2 Hire Programm erfahren möchten, wie es implementiert wurde und mehr über seine Auswirkungen, hören Sie sich das neue Webinar (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3127991-1&h=3791805260&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3127991-1%26h%3D4184900988%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.avature.net%252Fevent%252Fdigitally-transform-recruitment%252F%253Futm_source%253Dcop32549%2526utm_medium%253Ddownloadable%2526utm_campaign%253Dpress-release%2526utm_term%253Dorganic%2526utm_content%253DLockheedMartinpr%26a%3Drecent%2Bwebinar&a=neue+Webinar) mit Jason Boone und Avature an. Wenn Sie mit einem Avature-Mitarbeiter sprechen möchten, nehmen Sie bitte hier Kontakt auf.Informationen zu Lockheed MartinDie Lockheed Martin Corporation mit Hauptsitz in Bethesda, Maryland, ist ein globales Sicherheits- und Luft- und Raumfahrtunternehmen, das weltweit ca. 114.000 Mitarbeiter beschäftigt und sich hauptsächlich mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, der Integration und der Wartung von Systemen, Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Hochtechnologie beschäftigt.Bitte folgen Sie @LMNews (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3127991-1&h=3453295139&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3127991-1%26h%3D410198325%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3121703-1%2526h%253D4028330657%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252Flmnews%2526a%253D%252540LMNews%26a%3D%2540LMNews&a=%40LMNews) auf Twitter für die neuesten Ankündigungen und Nachrichten im gesamten Unternehmen.Informationen zu Rally AwardsDie Rally Awards sind ein globaler Wettbewerb, der herausragende Praktiken im Bereich Personalmarketing und Employer Branding auszeichnet, die Talente über soziale und digitale Netzwerke anziehen und rekrutieren.Informationen zu AvatureAls Pionier der CRM-Technologie für die Personalbeschaffung, ist Avature eine hochgradig konfigurierbare Enterprise-SaaS-Plattform für die Talentakquise und das Talentmanagement, die Innovationen im Bereich der HCM-Software vorantreibt. Avature wurde von Dimitri Boylan gegründet und unterstützt die zukunftsweisenden HR-Strategien von über 650 Unternehmenskunden, darunter 110 der Fortune 500 und 28 der Forbes Global 100, in mehr als 164 Ländern und 30 Sprachen.Die Lösungen von Avature umfassen das Sourcing von Shared Services, die Bewerberverwaltung, Videobewerbungsgespräche, das Hochschul- und Veranstaltungs-Recruiting, das Mitarbeiterempfehlungs-Management, Onboarding-Plattformen, Mitarbeiterbindung über die Arbeitgebermarke und Leistungs-Management, Mitarbeitermobilität und Personaloptimierung. Avature stellt seine Dienste aus seiner privaten Cloud bereit, die sich in Rechenzentren in den USA, Europa und Asien befindet. Avature hat Niederlassungen in Buenos Aires, London, Madrid, Melbourne, München, New York, Paris und Shenzhen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/386722/Avature_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3127991-1&h=2041335226&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3127991-1%26h%3D3893225690%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F386722%252FAvature_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F386722%252FAvature_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F386722%2FAvature_Logo.jpg)Pressekontakt:Maria Lorenzo Briscomaria.lorenzobrisco@avature.netOriginal-Content von: Avature, übermittelt durch news aktuell