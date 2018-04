Lockheed Martin auf der ILA Berlin 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Lockheed Martin":

Berlin (ots) -Luft- und Raketenabwehrsystem der neuesten Generation, internationalePremiere des Transporthubschraubers CH-53K und ersterDeutschland-Besuch der F-35 als HighlightsLockheed Martin, das weltweit führende Technologieunternehmen, ist2018 zum ersten Mal auf der Luftfahrtausstellung ILA Berlin vertretenund wird vom 25. bis 29. April auf dem Berlin ExpoCenter Airport einebreite Auswahl an Systemen und Fähigkeiten präsentieren. Mit dabeisind sowohl der CH-53K King StallionSchwerlast-Transporthubschrauber, der seine internationale Premierefeiert und im Flug zu erleben sein wird, als auch die F-35 LightningII, der weltweit einzige Mehrzweck-Kampfjet der fünften Generationmit überragender Leistungs- und Überlebensfähigkeit.Lockheed Martin, seit mehr als 50 Jahren Partner der Bundeswehrund der deutschen Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie, stellt zudemin Partnerschaft mit MBDA das integrierte Luft- undRaketenabwehrsystem TLVS vor.Das taktische Transportflugzeug C-130J Super Hercules wirdebenfalls auf der ILA Berlin zu sehen sein, zusammen mit anderenProdukten von Lockheed Martin, darunter der einstrahlige KampfjetF-16 Fighting Falcon, das viermotorige Turboprop-Flugzeug P-3 Orion,das zweimotorige Turboprop-Flugzeug M28 Skytruck - beide inDeutschland im aktiven Dienst - sowie der mittelschwere HubschrauberUH-60M Black Hawk."Lockheed Martin kann auf mehr als ein Jahrhundert an Erfahrung inTechnologie und Innovation zurückblicken, die dazu beiträgt, dieBürger Deutschlands und seiner Verbündeten vor regionalen undglobalen Bedrohungen zu schützen", sagt Jonathan Hoyle, VicePresident Europe. "Wir freuen uns, auf der ILA auszustellen und eineVielzahl unserer Produkte und Fähigkeiten zu präsentieren. Wir sindstolz auf unsere lange Zusammenarbeit mit den deutschen Partnern undstellen einige unserer gemeinsamen Projekte vor, um diese Kooperationzu unterstreichen", so Hoyle weiter.Im Partnerschafts-Pavillon zum CH-53K ist eine ganze Reihe vondeutschen Zulieferern vertreten, die mit Lockheed Martinzusammenarbeiten, um die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik zuschützen. Das Unternehmen Lockheed Martin unterstreicht damit seineAbsicht, auf seiner Partnerschaft mit Deutschland aufzubauen, umArbeitsplätze zu erhalten und technische Expertise und Fähigkeiten zuteilen, damit die Industrie auf beiden Seiten des Atlantiksprofitiert.Für die öffentlichen Besuchertage am 28. und 29. April wird derPartnerschafts-Pavillon in einen innovativen Erlebnisraum verwandelt.Ziel ist es, die Besucher mit einer Reihe interaktiverAusstellungsstücke zu informieren und das technische Interesse derBesucher zu wecken. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Modelleder F-35 herzustellen und VR-Simulatoren zu erleben.Während der Fachbesuchertage sind akkreditierte Medienvertretereingeladen, an einer Reihe von Lockheed Martin-Veranstaltungenteilzunehmen, die im ILA-Medienzentrum stattfinden werden (umAnmeldung wird gebeten):Mittwoch, 25. April12.30-13.00: Medienbriefing mit Sergei Sikorsky zum CH-53K undanderen Hubschrauber-ProgrammenDonnerstag, 26. April09.00-10.00: F-35 Medienbriefing und Programmupdate mit Jack Crisler(Vice President F-35 Business Development)11.30-12.00: USMC General Glenn Walters und Col. Hank Vanderborghtsprechen aus der Betreiberperspektive über CH-53K und F-3512.00-12.45: Medienbriefing von Sikorsky-Präsident Dan Schultz zurZusammenarbeit mit der deutschen Industrie bei der CH-53K-Kooperationund zum Fortschritt des US-Programms15.00-15.45: Medienbesuch an der Ausstellungsfläche des CH-53K mitBesatzung. Medientour zur Ausstellungsfläche der F-35 mit Piloten.Freitag, 27. April11.00-11.45: Medienbriefing durch CH-53K-Piloten (abweichender Ort:CH-53K-Pavillon, Zeitpunkt vorbehaltlich Verschiebungen imFlugprogramm)11.45-12.45: Medientour zur Ausstellungsfläche des CH-53K. Medientourzur Ausstellungsfläche der F-35.15.00-16.00: Medientour zur Ausstellungsfläche des CH-53K. Medientourzur Ausstellungsfläche der F-35.Medienvertreter finden Lockheed Martin gegenüber vomILA-Medienzentrum in den Chalets 28-33. Der CH-53K-Pavillon, der diedeutschen Industriepartner des Programms vorstellt, befindet sichebenfalls in der Chalet-Reihe. ÜBER LOCKHEED MARTIN
Lockheed Martin ist ein weltweit tätiges Unternehmen der
Sicherheits- und Luft- und Raumfahrtindustrie mit Sitz in Bethesda,
Maryland (USA), das weltweit etwa 100.000 Menschen beschäftigt und
vor allem in der Erforschung, Entwicklung, Herstellung und
Integration sowie der Instandhaltung hochentwickelter technologischer
Systeme, Produkte und Dienstleistungen tätig ist. Weitere
Informationen unter http://www.lockheedmartin.com.