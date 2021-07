Lockheed MartinWas jetzt, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Lockheed Martin":

Per 24.07.2021, 21:28 Uhr wird für die Aktie Lockheed Martin am Heimatmarkt New York der Kurs von 380.77 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Die Aussichten für Lockheed Martin haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lockheed Martin. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 10 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lockheed Martin-Aktie hat einen Wert von 39,23. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (51,47). Auch hier ist Lockheed Martin weder überkauft noch -verkauft (Wert: 51,47), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Lockheed Martin.

3. Dividende: Derzeit schüttet Lockheed Martin nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Der Unterschied beträgt 0,54 Prozentpunkte (2,73 % gegenüber 2,19 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lockheed Martin?

Wie wird sich Lockheed Martin nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Lockheed Martin Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Lockheed Martin Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken