Lockheed Martin-Aktie: Wahnsinn!

Die meisten Rüstungsaktien wurden am Montag inmitten der Russland-Ukraine-Krise in der Nähe ihrer 52-Wochen-Höchststände gehandelt.

Überblick

In der CNBC-Sendung „Options Action“ sagte Mike Khouw von Optimize Advisors, dass Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT) am Montag fast dreimal so viel gehandelt wurde wie das durchschnittliche Tagesvolumen.

Es gab einen Käufer von 5.950 der April 430/385 1X2 Put-Spreads für einen Durchschnittspreis von $8,40 pro Kontrakt, erwähnte Khouw.



