Lockerung der Grenzkontrollen: Gute Nachricht für Südbaden / Kommentar von Thorsten Knuf

Freiburg (ots) - Weil es das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie zulässt, werden die Kontrollen jetzt in Absprache mit den Nachbarn schrittweise gelockert. Das ist eine gute Nachricht, vor allem auch für die Bewohner von Grenzregionen (...). Ob die Lockerungen von Dauer sein werden, hängt auch vom Verhalten jedes Einzelnen ab. (...) Unabhängig davon wird sich die Politik in Deutschland und anderen Ländern die Frage stellen müssen, ob es noch zeitgemäß ist, sich im Pandemiefall aufs Nationale zurückzuziehen und die Schlagbäume herunterzulassen. Europas Volkswirtschaften sind integriert, das Leben der Menschen in den Grenzregionen spielt sich selbstverständlich in zwei oder mehr Ländern ab. Die Folge müsste eigentlich sein, auch ein grenzüberschreitendes Krisenmanagement in den Regionen zu betreiben."