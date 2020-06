Lockdown in Westfalen - Corona ist noch nicht vorbei

Straubing (ots) - Gewiss ist die Lage für die Menschen, die nun mit den abermaligen Einschränkungen ihrer Freiheit leben müssen, belastend und ärgerlich. Sie werden in Mithaftung genommen für die von der Politik tolerierten Fehlentwicklungen in der Fleischbranche. Doch es hilft nichts: Hier "die Bevölkerung", dort die Mitarbeiter des Tönnies-Imperiums und seiner Subunternehmer - diese Trennlinie gibt es nicht. Denn die Arbeiter der Fleischfabrik sind ein Teil dieser Bevölkerung. Viele leben mit ihren Familien in Deutschland, sie gehen einkaufen, ihre Kinder besuchen Schulen und Kindergärten. Wenn man daran denkt, was eine Karnevalsfeier im Kreis Heinsberg für Folgen hatte, gibt es allen Grund, mit Blick auf den Fall Tönnies und andere Hotspots etwa bei einem Putenschlachter in Oldenburg besorgt und höchst alarmiert zu sein.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122668/4633675OTS: Straubinger TagblattOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell