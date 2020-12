Lockdown 2.0? Warum ich auf Etsy & Square setze!

Weitere Suchergebnisse zu "Square":

Ein Lockdown 2.0 scheint auch hierzulande wieder im Gespräch zu sein. Insbesondere in der Zeit nach Weihnachten könnte, so die aktuelle mediale Ausgangslage, mit verstärkten Einschränkungen im öffentlichen Leben zu rechnen sein. Die Fallzahlen von COVID-19 sind schließlich erneut am Steigen. Oder aber zumindest auch nicht so recht am Sinken.

Foolishe Investoren wissen natürlich, dass man aus jeder Situation Kapital schlagen kann. Ich setze jedenfalls auf Etsy (WKN: A14P98) und Square (WKN: A143D6), um auch in einem weiteren Lockdown solide Renditen generieren zu können. Warum, fragst du dich? Darum soll es im Folgenden etwas näher gehen.

Etsy: E-Commerce auf dem Vormarsch

Eine erste Aktie, mit der man auf einen weiteren Lockdown oder eine insgesamt anhaltende, angespannte Situation durch COVID-19 setzen kann, ist die von Etsy. Das Kalkül dahinter kann eigentlich recht einfach zusammengefasst werden: Mit Etsy kann man vom E-Commerce profitieren, der in den Zeiten der Einschränkungen gefragter denn je gewesen ist.

Etsy hat in diesem Jahr beim Wachstum signifikante Fortschritte gemacht. In Zeiten des Lockdowns und geschlossener Geschäfte konnte die Plattform seine Wachstumsraten signifikant steigern. Im zweiten und dritten Quartal lag das Umsatz- und Gross-Merchandise-Volume-Wachstum jeweils bei über 100 %. Das könnte ein wertvoller Indikator für ein ebenfalls erfolgreiches Vorweihnachtsgeschäft sein. Oder auch darüber hinaus in einem weiteren Lockdown.

Das Kalkül dahinter ist außerdem, dass sich das Verbraucherverhalten festigt und Etsy immer mehr zur Plattform für Kreativgüter wird. Mit einer momentanen Marktkapitalisierung in Höhe von 19,8 Mrd. US-Dollar (07.12.2020, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und Kennzahlen) und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 11 erscheint die Bewertung außerdem nicht zu teuer. Etsy könnte langfristig daher eine Menge Potenzial besitzen.

Square: Mehr digitale Zahlungen …?

Eine zweite Aktie, die ebenfalls zuletzt ein besonders starkes Wachstum gezeigt hat, ist die von Square. Hinter dem Namen steckt ein US-amerikanischer Zahlungsdienstleister, der klassisch digitale Zahlungen abwickelt. Aber auch mit der Cash App über eine digitale Privatkunden-Lösung verfügt. Ein interessantes Geschäftsmodell.

Square hat ebenfalls bewiesen, dass man weiter wachsen kann, auch wenn ein nicht unerheblicher Teil des Transaktionsvolumens vom Einzelhandel herrührt. Im dritten Quartal kletterten die Umsätze trotzdem um 140 % auf 3,03 Mrd. US-Dollar. Mit einem Nettoergebnis von 37 Mio. US-Dollar konnte Square sogar die schwarzen Zahlen erreichen.

Die Aktie von Square könnte ebenfalls über viel Potenzial verfügen. Gerade in den COVID-19-Zeiten kehren viele Verbraucher dem Bargeld den Rücken. Wohl auch, weil der Onlinehandel immer beliebter wird. Grundsätzlich lässt sich jedoch allgemein ein Trend hin zu digitalen Zahlungslösungen erkennen, den die Square-Aktie weiter ausreizen kann.

Die aktuelle Marktkapitalisierung ist mit 96 Mrd. US-Dollar zwar alles andere als gering. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt mit ca. 8 jedoch absolut im Rahmen. Deshalb werde ich mit der Square-Aktie auf einen weiteren Lockdown setzen. Aber auch über diese Zeit hinaus.

Lockdown? Konzentriere dich auf starke Trends!

Ob ein zweiter Lockdown kommt oder nicht ist daher eigentlich keine wichtige Frage. Im Endeffekt heißt das bloß, dass wir unseren Blickwinkel möglicherweise verändern müssen und auf die Geschäftsmodelle und Trends setzen sollten, die unabhängig davon performen. Mit Etsy und Square könnte das möglich sein. Vielleicht ist hier ja auch etwas für dich dabei?

