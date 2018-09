Die Lockangebote der Stromanbieter / Profit oder Preisfalle?

Augsburg (ots) - Der Strommarkt ist hart umkämpft. Über 1000Stromanbieter konkurrieren um Neukunden und versuchen mit attraktivenBonusangeboten an die Spitze zu gelangen. Discountanbieter lockenKunden auf den gängigen Vergleichsportalen mit Stromtarifen, durchdie man aufgrund einer überdurchschnittlich hohen Bonusauszahlungmehrere hundert Euro einsparen kann.Mit den immer weiter steigenden Strompreisen freuen sich vieleVerbraucher über die Kosteneinsparungen. Was man auf den ersten Blickaber nicht erkennt: Ab dem zweiten Jahr wird der Tarif deutlichteurer und übersteigt in vielen Fällen sogar die Kosten desGrundversorgungstarifs.Grund dafür ist vor allem der Wegfall der Boni. Diese werdenausschließlich Neukunden offeriert und ab dem zweiten Vertragsjahrnicht mehr ausgezahlt. Hinzu kommen außerdem oftmals saftigePreiserhöhungen um bis zu 35 Prozent. "Die günstigenNeukundenangebote gehen oftmals zu Lasten der Bestandskunden. NachBoni für langjährige Kundentreue sucht man hier vergeblich",berichtet Benjamin Reichenbach. Er ist Mitbegründer des digitalenWechselassistenten cheapenergy24 (www.cheapenergy24.de), u.a. bekanntaus ARD, FAZ und n-tv.Wer sich mit den Maschen der Billigstromanbieter auskennt undregelmäßig wechselt, kann von dem neukundenorientierten Marktdurchaus profitieren. Doch viele Verbraucher laufen in dieAngebotsfallen und ärgern sich im folgenden Jahr über die horrendenMehrkosten."Viele unserer Kunden sind auf solche Lockangebote hereingefallenund haben ihren Tarif anschließend in die Hände von Experten gegeben.Die traurige Wahrheit ist: Wer sich nicht auskennt, hat eigentlichschon verloren", erzählt Reichenbach weiter.Pressekontakt:Benjamin Reichenbachcheapenergy24Schöpplerstraße 986154 AugsburgMail: b.reichenbach@cheapenergy24.deTel.: 0821 - 453 266 03Original-Content von: Cheapenergy24, übermittelt durch news aktuell