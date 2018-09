Local Motors liefert zwei Ollis an Autonomous Mobility

Local Motors und Autonomous Mobility stellen gemeinsam auf dem ITSWorld Congress 2018 ausPhoenix (ots/PRNewswire) - Local Motors (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2241177-1&h=603774492&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2241177-1%26h%3D186439302%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flocalmotors.com%252F%26a%3DLocal%2BMotors&a=Local+Motors),ein zu LM Industries Group Inc. gehörendes Unternehmen, das fürmittels 3D-Druck hergestellte Mobilitätslösungen bekannt ist, wirdauf dem ITS World Congress (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2241177-1&h=3722132296&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2241177-1%26h%3D2668985113%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fitsworldcongress.com%252Fprogramme%252Fonline-programme%252F%26a%3DITS%2BWorld%2BCongress&a=ITS+World+Congress) in Kopenhagen, Dänemark,vertreten sein, wo das selbstfahrende Elektro-Shuttle desUnternehmens wieder im Rampenlicht stehen wird. Das als Olli bekannteShuttle-Fahrzeug wird Teilnehmern und Würdenträgern für Fahrten aufdieser Fachmesse zur Verfügung stehen. Dieser Einsatz erfolgt eineWoche nach der bahnbrechenden Vorstellung auf der InternationalManufacturing Technology Show (IMTS) in Chicago, wo Olli denerstmaligen autonomen Transport von Messeteilnehmern bereitstellte.Local Motors hat zwei neue Olli-Shuttles an Autonomous Mobilitygeliefert, dem führenden Anbieter von autonomen Lösungen in dennordischen und baltischen Ländern. Autonomous Mobility transformiertdie Transportbranche, wie wir sie heute kennen, und ist davonüberzeugt, dass die Mobilitätslösungen von morgen hilfreich, einfachund nahtlos sein sollten. Local Motors hat eine exklusivePartnerschaftsvereinbarung mit Autonomous Mobility über den Verkaufund Betrieb in den nordischen und baltischen Ländern abgeschlossen,da wir die gleiche Mission haben und uns darauf freuen, gemeinsammitzugestalten, wie sich Gemeinschaften intelligente Verkehrssystemevorstellen und diese integrieren. ."Die vergangenen Wochen waren, gelinde gesagt, sehr aufregend fürOlli und Local Motors, während wir einer Reihe von Zielgruppen, dieeifrig nach innovativen Lösungen suchen, die Zukunft nachhaltigerVerkehrssysteme präsentiert haben", sagte Jay Rogers, CEO undMitgründer von LM Industries.Zu diesen Zielgruppen gehörte Bruce Rauner, der Gouverneur desUS-Bundesstaates Illinois, der sich die Gelegenheit für eine Fahrt indem 8-Personen-Shuttle auf der IMTS-Fachmesse nicht nehmen ließ, dienur wenige Wochen nach dem Einsatz eines Olli-Shuttles an derUniversity at Buffalo stattfand. Die Partnerschaft zwischen demUS-Bundesstaat New York, Local Motors und der Bildungseinrichtungermöglicht die Nutzung von Olli für Kartierungszwecke, zur autonomenBildung und als Testprojekt für potenzielle Transportmöglichkeiten."Zwei der eindrucksvollsten Qualitäten von Olli sind seineEinsatzflexibilität und Reaktionsfähigkeit", sagte Rogers. "Wirfreuen uns darauf, die dynamische Hindernisvermeidungs-Technologievon Olli in dieser Woche auf der ITS demonstrieren zu können."Das mit einer reaktionsschnellen kognitiven Funktion und einem vonRobotic Research (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2241177-1&h=3350786389&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2241177-1%26h%3D1988419385%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.roboticresearch.com%252F%26a%3DRobotic%2BResearch&a=Robotic+Research)entwickelten autonomen Antriebssystem ausgestattete Olli-Shuttle istein umweltfreundliches Fahrzeug, das konzipiert wurde, um die Zukunftder Mobilität zu transformieren. Als sicheres und effizientesShuttle-Fahrzeug bietet Olli eine tragfähige und nachhaltigeTransportmöglichkeit für Städte, Krankenhäuser, Universitätsgelände,Ausgehviertel und alle anderen Orte, an denen Menschen von einemPlatz zu einem anderen transportiert werden müssen.Die Bewegung von Olli wäre nicht ohne Reifen möglich, die imRahmen einer exklusiven Partnerschaft zwischen Local Motors und TheGoodyear Tire & Rubber Company bereitgestellt wurden. WeitereInformationen über Olli finden Sie unter localmotors.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2241177-1&h=1260139107&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2241177-1%26h%3D2579947317%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flocalmotors.com%252F%26a%3Dlocalmotors.com&a=localmotors.com).Informationen zu Local MotorsLocal Motors (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2241177-1&h=603774492&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2241177-1%26h%3D186439302%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flocalmotors.com%252F%26a%3DLocal%2BMotors&a=Local+Motors) ist ein zu LM Industries (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2241177-1&h=3777296978&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2241177-1%26h%3D2114195752%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flmindustries.com%252F%26a%3DLM%2BIndustries&a=LM+Industries) Group Inc. gehörendesBodentransport-Unternehmen, das sich auf die Gestaltung einerbesseren Zukunft konzentriert. Das im Jahr 2007 gegründeteUnternehmen Local Motors, das auf offene Zusammenarbeit und dasCo-Creation-Konzept setzt, begann seine Geschichte mit derKleinserienproduktion von Fahrzeugen mit Open-Source-Designs unterEinbindung einer Vielzahl von Mikrofabriken. Seitdem debütierte LocalMotors nicht weniger als drei Weltneuheiten: das erste imCo-Creation-Konzept geschaffene Fahrzeug der Welt, das erste mittels3D-Druck hergestellte Auto der Welt und Olli - das erste imCo-Creation-Konzept geschaffene, selbstfahrende Elektrofahrzeug derWelt. Wir sind davon überzeugt, dass Olli die Antwort auf einenachhaltige, erschwingliche Transportlösung für alle Menschen ist.