"Local Heroes - Landleben läuft. Durch dich!": RTL Com.mit Award 2019 sucht soziale Helden auf dem Land

Köln (ots) - Startschuss für den bundesweiten Ehrenamtspreis "RTLCom.mit Award"! Unter dem Motto "Local Heroes - Landleben läuft.Durch dich!" steht der Wettbewerb 2019 ganz im Zeichen vongesellschaftlicher Eigeninitiative auf dem Land. Die Juroren umSchirmherrin Dr. Brigitte Mohn, Mitglied des Vorstandes derBertelsmann Stiftung, suchen junge engagierte Menschen, die sichehrenamtlich in ihren Kommunen für andere Menschen einsetzen. Ob aufdem Dorf oder in ihrer Kleinstadt, die #LocalHeroes gestalten durchProjekte und Initiativen aktiv das Landleben mit. Neben derHauptjurorin Nazan Eckes (RTL-Moderatorin und aktuelle "Let'sDance"-Teilnehmerin) sitzen in der diesjährigen Jury u. a.YouTube-Star LeFloid, die RTL-Moderatorinnen Katja Burkard ("Punkt12") und Inka Bause ("Bauer sucht Frau"), Rennfahrer und Formel1-Experte Timo Glock sowie der Social-Media-Influencer und SängerLukas Rieger. Die Preisverleihung findet am 11. September 2019 inBerlin statt.Schirmherrin Dr. Brigitte Mohn: "Ein großer Teil der Bevölkerunglebt in Deutschland auf dem Land - in Dörfern oder kleineren Städten.Umso wirksamer ist gerade hier das aktive Engagement junger LocalHeroes, die in der direkten Nachbarschaft, im Heimatdorf oder in derSchule, aktiv bestehende Herausforderungen angehen und mit Herzblutbei der Sache sind. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement machen diesejungen 'Aktiven' das Leben auf dem Land mit und für ihre Mitmenschenattraktiver und besser. Egal, für welches Thema sich dieJugend-Initiativen begeistern - sie sorgen dafür, dass das Landlebenläuft. Mit dem diesjährigen RTL Com.mit Award wird dasaußergewöhnliche Engagement junger Menschen auf dem Land gewürdigt.Mich ehrt es ganz besonders, dies mit meiner Schirmherrschaftunterstützen zu dürfen."Hauptjurorin Nazan Eckes: "Unser Thema in diesem Jahr könnteaktueller nicht sein. Die Städte sind überfüllt, bezahlbarer Wohnraumist knapp und immer mehr Menschen sehen das Leben auf dem Land alsechte Alternative. Wir suchen junge, engagierte Leute, die mit ihrenIdeen das Landleben attraktiver gestalten. Meine Jury-Kollegen undich freuen uns schon auf die Bewerbungen."Bis zum 16. Juni 2019 können sich engagierte junge Menschen fürden "RTL Com.mit Award" bewerben. Teilnahmeberechtigt sind sowohlEinzelpersonen als auch Vereine oder Schul- und Projektgruppen. Überdie besten Einreichungen produziert RTL unter Mitwirkung der BewerberKurzfilme und präsentiert diese der prominent besetzten Jury. DieKurzfilme sind anschließend auf www.rtlcommit.de abrufbar. Dortkönnen die Zuschauer und User abstimmen, wer den Publikumspreisgewinnt. Neben dem Publikumspreis werden auch die Einzelpersonen undVereine bzw. Gruppen, die den Sprung ins Finale geschafft haben,ausgezeichnet. Den Gewinnern winken Preise, die einen hohenErlebniswert garantieren. Außerdem werden ihre Projekte mit 2.500Euro gefördert.Seit 2008 wird der "RTL Com.mit Award" ausgeschrieben. In denAnfangsjahren standen hauptsächlich die Erfahrungen von Schülern mitIntegration im Mittelpunkt. Ab 2014 wurde der ursprünglicheMedienpreis unter dem Motto "Wir suchen junge Helden" inhaltlich neuausgerichtet. Seither liegt der Schwerpunkt auf dem ehrenamtlichenEngagement und das Thema wechselt in jedem Jahr.Weitere Informationen zur Ausschreibung und zumBewerbungsverfahren finden Sie unter: www.rtlcommit.de#LocalHeroes #CommitAwardPressekontakt:Thomas SteuerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74226thomas.steuer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell