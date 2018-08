Berlin (ots) - Kompetent, verständlich und rechtssicher: Dasdigitale Vorsorge-Portal Afilio ist in der Septemberausgabe desMagazins "Finanztest" der Stiftung Warentest gemeinsam mit einemweiteren Anbieter Testsieger im Vergleich von fünf Online-Assistentenbei der Testamentserstellung. Insgesamt bewertete dieVerbraucherorganisation das Berliner Startup mit der Gesamtnote GUT(2,0)."Das Testergebnis ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit", sagtPhilip Harms, Geschäftsführer von Afilio. Das Startup hat sich aufdie digitale Erstellung von Vorsorgedokumenten jedweder Artspezialisiert und zählt bereits 120.000 Nutzer. "Jeder denktirgendwann über Patientenverfügungen, Vollmachten, Sorgerecht undTestamente nach. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass den Menschender Zugang zu diesen zum Teil schwierigen Themen so einfach wiemöglich gemacht wird", so Harms weiter.Auch bei der Stiftung Warentest stand die Kundenfreundlichkeit imZentrum der Untersuchung. Für den Test hat dieVerbraucherorganisation im Mai 2018 fünf Anbieter geprüft, dieEinzel- und gemeinschaftliche Testamente automatisch verfassen. Dafürwerden die Nutzer auf den Online-Portalen durch einfache undverständliche digitale Fragebögen geführt, mit Hilfe dererindividuell angepasste Testamentsvorlagen erstellt werden.Der Vorteil der Online-Assistenten: Einzel- undEhegattentestamente sind im Vergleich zu notariell erstelltenDokumenten sehr günstig. Zwischen den Anbietern gibt es dennocherhebliche Kostenunterschiede. Demnach bietet lediglich Afilio dieVorlagen gegen einen freiwillig gewählten Betrag seitens der Kundenoder auf Wunsch kostenlos an. Die vier anderen Online-Portale erhebendafür zumindest eine geringe Gebühr.Um trotz des generellen Kostenvorteils gerade die Rechtssicherheitder erstellten Dokumente prüfen zu können, hat die Stiftung Warentestfür die Untersuchung insgesamt elf Kriterien ausgearbeitet. "Dass wirgerade in den Kategorien Kundeninformation und Transparenzherausragende Testergebnisse erzielen konnten, freut uns ungemein",sagt Harms. Denn: Afilio stehe für einen kompetenten undverantwortungsbewussten Umgang mit seinen Nutzern.Über Afilio:Afilio ist ein junges Berliner Unternehmen, das seinen Kunden eineumfassende Vorsorgeplanung und -dokumentation ermöglicht. Dazu zählenPatientenverfügungen, Vorsorgevollmachten, Sorgerechtsverfügungensowie individuelle Testamentsvorlagen. Über Afilio werden wichtigeVorsorgedokumente digital erstellt, die - auch ohne Notar oder Anwalt- ab Unterschrift rechtsgültig und offiziell sind.Darüber hinaus bietet das Startup seinen Kunden die Möglichkeit,ihre Vorsorgedokumente beim Zentralen Vorsorgeregister derBundesnotarkammer registrieren zu lassen. Auf diese Weise sind dieUrkunden nicht nur für die Nutzer einheitlich abrufbar. Auch Behördenund Gerichte können die wichtigsten Informationen direkt einsehen.Neben dem analogen regelt Afilio zudem den digitalen Nachlass derNutzer, beispielsweise zu laufenden Online-Verträgen oder Kontensowie zu Profilen in sozialen Netzwerken. Aktuell zählt das BerlinerStartup mehr als 120.000 Nutzer.Pressekontakt:Luisa HeßBrunoMedia GmbHMartinsstraße 1755116 MainzPhone: +49 (0) 6131 9302832Mail: hess@brunomedia.deOriginal-Content von: Afilio - Gesellschaft für Vorsorge mbH, übermittelt durch news aktuell