Lob für Weg des Ministers: Klare Absage an Strafsteuern, Verbote und Co. und Votum für Aufklärung und Bildung

Berlin (ots) - Zu seinem Neujahrsempfangs am gestrigen Dienstagkonnte der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V.(BLL) Bundesminister Christian Schmidt als Festredner begrüßen.Schwerpunkt seines Vortrages waren die Inhalte des Grünbuchs, das derMinister Ende Dezember 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. ZumGrünbuch nimmt der BLL wie folgt Stellung:Der BLL begrüßt die klare Absage des Ministers an Strafsteuern,Verbote und Co. Jeder Mensch ist für sich - und seine Kinder - selbstverantwortlich. Wichtig ist, dass er sich bewusst und frei für einenLebensstil entscheiden kann. Dafür sind Aufklärung und Bildungessentiell, wie es der Minister im Grünbuch klar zum Ausdruck bringt.Für ihn steht die Wahlfreiheit an erster Stelle. Konsumentenentscheiden mit ihrem Einkauf, welche Produkte Erfolg haben undwelche nicht.Der BLL unterstützt das Ziel des Grünbuches, den Menschen einegesunde und sichere Ernährung zu ermöglichen. Auch dieLebensmittelwirtschaft ist in der Verantwortung, den Menschen sichereund gute Lebensmittel zur Verfügung zu stellen. Hierzu entwickelt sienicht nur innovative Produkte, sondern setzt sich in vielenAktivitäten über die gesetzlichen Regelungen hinaus ein, umTransparenz und Sicherheit für den Konsumenten zu verbessern. Darüberhinaus engagiert sie sich in Kooperation mit anderen Akteuren fürinterdisziplinäre Lösungsansätze bei der Förderung eines gesundenLebensstils.Der BLL befürwortet das Engagement für die Wertschätzung vonLebensmitteln. Diese Wertschätzung wünschen wir uns auch für diegesamte Lebensmittelbranche, alle Unternehmen und Beschäftigte. Denn:Lebensmittel sind heute so sicher wie noch nie. Tagtäglich versorgenwir die Menschen in Deutschland mit guten und sicheren Lebensmittelnzu bezahlbaren Preisen.Zehn Standpunkte des BLL zur aktuellen Diskussion:1. Das Schulfach "Ernährung" ist ein wichtiger Baustein in einerqualifizierten Verbraucherbildung, Kochen als Thema auch in denFamilien weiter fördern. Die Lebensmittelwirtschaft befürwortet dasLeitbild des "durchschnittlich informierten, aufmerksamen undverständigen Durchschnittsverbrauchers", weil es zeitgemäß ist, demmodernen Menschenbild entspricht und einen angemessenen Ausgleichzwischen dem Schutz vor Täuschung und Irreführung und derEigenverantwortung, Selbstbestimmung und Souveränität desVerbrauchers gewährleistet. Bildung ist dabei neben einertransparenten Information eine zentrale Voraussetzung. Aus diesemGrund befürwortetet der BLL die Einführung eines Schulfachs"Ernährung", wobei die Familien hier nicht aus der Verantwortungentlassen werden dürfen. Familienbildungsangebote müssen das Angebotergänzen. Verbraucherbildung "neu denken" heißt für den BLL mehr alsnur die Einführung eines Schulfaches "Ernährung". Im Grünbuch werdenErgebnisse der modernen Ernährungsforschung zitiert, die die ersten1.000 Tage eines Kindes für die Entwicklung im Erwachsenenalter alsentscheidend sehen. Aus diesem Grund wäre der Ansatzpunkt mit einemSchulfach "Ernährung" bereist zu spät. Wirklich neu denken, heißt fürden BLL daher beispielsweise über Bildungsangebote schon für Mütternachzudenken.2. Geschmack ist Trumpf - Wahlfreiheit des Kunden nicht durchfalsch verstandene staatliche Fürsorge einschränken. In derDiskussion um die Reduzierung von Fett-, Salz- und Zuckergehalten,darf der Geschmack nicht auf der Strecke bleiben. DieLebensmittelwirtschaft befasst sich intensiv mit der Entwicklunginnovativer Produkte und orientiert sich dabei an dem Bedarf derKonsumenten. Sie entwickelt neue Produkte und verändert bestehendeRezepturen von Lebensmitteln und bietet so ein vielfältiges Angebotals Basis für eine ausgewogene Ernährung. Innovation, Herstellung undVermarktung von Lebensmitteln sind die Kernkompetenz von Unternehmen,und es sollte weiterhin den Unternehmen überlassen werden, ob undwelche Veränderungen bei Produkten vorgenommen werden. Unrealistischestaatliche Vorgaben zur Produktanpassung würden die Hersteller - imbesonderen Maße kleine und mittelständische Unternehmen - starkbelasten. Außerdem ist zu beachten, dass die Entwicklung vonÜbergewicht multikausal ist. Letztendlich kommt es nicht nur auf dieErnährungsgewohnheiten, sondern auf ausreichend Bewegung und eineninsgesamt gesundheitsförderlichen Lebensstil an. Lebensmittel sindnicht per se gesund oder ungesund, vielmehr finden alle Lebensmittelin einer ausgewogenen Ernährung ihren Platz.3. Informationen über Ernährung sachgerecht stärken und Know-howder Stakeholder beim Bundeszentrum für Ernährung nutzen. Der BLLbegrüßt die Pläne des Grünbuchs, die Verbraucheraufklärung zustärken. Allerdings muss Aufklärung wissenschaftsbasiert sein undmuss sich am tatsächlichen Risiko orientieren. Die Diskriminierungeinzelner Produkte wird dieser Anforderung nicht gerecht. Aus Sichtdes BLL ist es unbedingt erforderlich, weitere Stakeholder wie dieLebensmittelwirtschaft und einzelne Branchen aktiv in die Arbeit desneuen Zentrums einzubinden. Wir sprechen uns dringend für dieErrichtung eines Fachbeirats für Ernährungskommunikation sowie einesFachbeirats für Agrarkommunikation bei der BLE aus. Nur so ist inunseren Augen sicherzustellen, dass die BLE, die für die Wahrnehmungihrer Aufgaben notwendige Beratung erhält. Darüber hinaus sollte eineBeteiligung der Stakeholder auch bei den strategischenFragestellungen vorgesehen werden.4. Mindesthaltbarkeitsdatum beibehalten und besser informieren.Bei dem Thema Mindesthaltbarkeitsdatum/Verbrauchsdatum alseuropaeinheitlichem Kennzeichnungselement sollte mit Blick auf dasgemeinsame Ziel der Reduzierung von vermeidbaren Lebensmittelabfällenund das noch bessere Verbraucherverständnis zu Inhalt und Unterschiedder beiden seit 30 Jahren etablierten Angaben sein. Es gibt keineHinweise darauf, dass eine zusätzliche Angabe eines"Verbrauchsverfallsdatum" eine Hilfe für die Verbraucher sein könnte,es steht vielmehr zu befürchten, dass die Verunsicherung über dieBedeutung der unterschiedlichen Angaben dann noch steigt.5. Verbraucherinformation muss transparent und schnell lesbar sein- Wirtschaft engagiert sich hier über gesetzliche Regelungen hinaus.Die Lebensmittelwirtschaft klärt auf unterschiedlichen Wegen überihre Produkte auf, sei es auf den Etiketten durch die transparentePflichtkennzeichnung nach der Lebensmittelinformations-Verordnung,über freiwillige Kennzeichnungselemente oder auch überInternetseiten, Broschüren, die klassischen Verbraucherhotlines undüber die sozialen Netzwerke. Dabei werden bereits digitaleMöglichkeiten genutzt. Oftmals handelt es sich bei der Kommunikationnicht nur um eine so genannte Einwegkommunikation, sondern der Dialogmit den Kunden steht im Vordergrund.6. Megatrend Regionalität: Auf Wettbewerbsvorteil in derUnternehmenskommunikation setzen - weitere Regelungen führen nicht zumehr Transparenz für den Verbraucher. Die Lebensmittelwirtschaftunterstützt das Interesse der Verbraucher an regionalen Produktendurch ein stetig erweitertes Angebot. Verpflichtende Herkunftsangabenauf nationaler oder gar regionaler Ebene, wie sie nun von einerVielzahl von Mitgliedstaaten entwickelt werden, werden hingegenabgelehnt, denn die widersprechen dem zentralen europäischen Ziel desgemeinsamen Binnenmarktes und sind vor allem protektionistischmotiviert. Wenn verpflichtende Regelungen, dann nur auf europäischerEbene.7. Medienkompetenz stärken statt Regelungen bei Kinderwerbungausweiten. Selbstverpflichtungen der Wirtschaft, wie im Grünbuchgefordert, existieren bereits. Wer Kinder besser schützen will, musssie zu urteilsfähigen und selbstbestimmten Konsumenten heranwachsenlassen. Eltern, Staat, Gesellschaft und Wirtschaft sind dabei inihrer Unterstützung gleichermaßen aufgerufen. Dazu gehört auch derverantwortungsvolle Umgang mit Werbung. Werbung ist einunverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft und spielt einefundamentale Rolle in einem fairen und lauteren Wettbewerb. Man kannKinder nicht unter einer schützenden Glocke aufwachsen lassen, bissie 18 Jahre alt sind. Sie sollten nicht von der Werbungausgeschlossen werden, sondern sie müssen den Umgang mit ihr erlernenund Werbekompetenz entwickeln.8. Bessere Vernetzung der privaten und staatlichen Stellen derLebensmittelkontrolle ist nicht ausreichend, staatlicheLebensmittelkontrolle muss auf solide finanzielle Basis gestelltwerden. In Anbetracht der Tatsache, dass die Wirtschaft bereits dieinternen Eigenkontrollen und die Zweitkontrollen derprivatwirtschaftlichen Institute finanziert, stellt eine zusätzlicheFinanzierung der amtlichen Regelkontrollen durch dieLebensmittelwirtschaft eine nicht akzeptable Zusatzbelastung dar. Eshandelt sich hierbei schließlich nicht um eine "Dienstleistung" desStaates für die Wirtschaftsbeteiligten, sondern um eine originäreAufgabe der staatlichen Daseinsvorsorge. Notwendige Reformschritteim Hinblick auf die Lebensmittelkontrollen sollten daher im Dialogmit der Lebensmittelwirtschaft erfolgen und auf einer fairenLastenteilung beruhen.9. Einrichtung eines Referenzzentrums für "Echtheit vonLebensmitteln" ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegenLebensmittelfälschung. Der BLL begrüßt die Umsetzung von europäischemRecht in nationales Recht, da dies ein wichtiger Baustein ist,schwarzen Schafen das Handwerk zu legen. Zum Teil handeln hierKriminelle in mafiösen Strukturen. Hiervor müssen nicht nurVerbraucher sondern auch Unternehmen der Lebensmittelbranchegeschützt werden und Schaden muss von den Unternehmen abgewendetwerden. Die Wirtschaft distanziert sich klar von solchenMachenschaften.10. Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission (DLMBK) leistet wichtigeArbeit auch für Verbraucheraufklärung, BLL begrüßt die Stärkung desKonzepts und Verbesserung der Rahmenbedingungen nach Reform derDLMBK. Die DLMBK hat auch in Zukunft die Aufgabe, bestehendeVerkehrsauffassungen von Lebensmitteln zu beschreiben und führt dazudie Kompetenz der relevanten Verkehrskreise - Wissenschaft,Wirtschaft, Überwachung, Verbraucher - zusammen. Der notwendigeReformprozess in 2016 hat zu Verbesserungen der Abläufe, zu mehrTransparenz und Verbraucherkommunikation geführt. Die Bestätigung desgesetzlichen Auftrags und Beibehaltung der wesentlichen PrinzipienParität und Konsens untermauern die breite Anerkennung und dieZukunftsfähigkeit der DLMBK.Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Der BLL ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören ca. 500 Verbände und Unternehmender gesamten Lebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk,Landwirtschaft und angrenzende Gebiete - sowie zahlreicheEinzelmitglieder an.Für weitere Informationen:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. 