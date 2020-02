Ein Lob für Berliner Ämter / Kommentar von Jens Anker

Berlin (ots) - Wer hätte das gedacht! Entgegen der allgemeinen Meckerei über dieBerliner Verwaltung und den dort wiehernden Amtsschimmel liegt Berlin vorn. Beieiner Untersuchung des digitalen Angebots der 100 größten Städte für diegängigsten Dienstleistungen kommt Berlin bundesweit auf Platz eins. 72 von 100möglichen Punkten reichten aus, um alle anderen Städte von Hamburg bis Zwickauund von Köln bis Bautzen hinter sich zu lassen.Dabei steht die Digitalisierung der Verwaltung erst am Anfang.Behördenstrukturen sind schwer mit den neuen Möglichkeiten derOnline-Kommunikation zu vereinbaren, und die Sicherheitsvorgaben für manchehoheitliche Aufgabe können schwer allein digital erledigt werden.Aber immerhin, gute Beispiele gibt es bereits zur Genüge. Wenn sich einAnwohnerparkausweis bequem am heimischen PC bestellen lässt, warum geht dasnicht mit anderen Dienstleistungen, wie beispielsweise die Beantragung einesWohnberechtigungsscheins? Der digitale Wandel bietet hier viele Möglichkeiten,die Arbeit in den Verwaltungen zu erleichtern. Je mehr Dienstleistungen onlineerledigt werden können, desto mehr Zeit sparen Mitarbeiter ein, sich schwierigenFällen oder anderen Dingen zu widmen.Berlin plant zwar derzeit eine umfangreiche Verwaltungsreform, in der auchFragen des Bürgerservice eine Rolle spielen, aber der Fokus liegt leider immernoch viel zu sehr auf den Abläufen aus Behördensicht. Grundsätzlich sollten alleVorgänge aus Sicht der Nutzer und Antragsteller betrachtet werden, dennVerwaltung ist bekanntlich kein Selbstzweck, sondern Dienst am Bürger.Es ist also schön, dass Berlin dieses überraschende Lob für seinen Bürgerserviceerhalten hat. Es sollte aber nicht zur Genügsamkeit verleiten, sondern Anspornsein, den Spitzenplatz auch künftig zu verteidigen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4531674OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell