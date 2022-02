Lob aus Paris für Erhöhung deutscher Verteidigungsausgaben

PARIS (dpa-AFX) - Deutschland bekommt wegen der massiven Erhöhung seiner Verteidigungsausgaben Anerkennung aus Paris. "Das ist ein gigantischer Sprung, den Deutschland unter dem Druck der Ereignisse vollzieht", sagte Frankreichs Europa-Staatssekretär Clément Beaune am Montag im Sender Europe 1. Die Bundesrepublik erhöhe damit - gemeinsam mit anderen - die Sicherheit des Kontinents. Gerade in Krisen gehe Europa voran, sagte Beaune.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Sonntag eine Aufrüstung der Bundeswehr in historischem Ausmaß angekündigt. Ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro soll für Investitionen in die Truppe und ihre Ausrüstung gebildet werden. Auch das lange verfehlte Nato-Rüstungsziel soll nun erfüllt werden. Deutschland werde ab sofort jedes Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in seine Verteidigung investieren, sagte Scholz./vio/DP/eas