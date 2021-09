Loandepot: Das muss man erstmal verdauen!

Für die Aktie Loandepot aus dem Segment "Verbraucherfinanzierung" wird an der heimatlichen Börse New York am 30.09.2021, 15:22 Uhr, ein Kurs von 6.83 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Loandepot auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Loandepot aktuell mit dem Wert 58,04 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 75,08. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Sell". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Loandepot verläuft aktuell bei 14,72 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 6,83 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -53,6 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 8,62 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Loandepot-Aktie der aktuellen Differenz von -20,77 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Loandepot beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,65 Prozent und liegt mit 1,49 Prozent über dem Mittelwert (3,16) für diese Aktie. Loandepot bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

