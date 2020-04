Lloyds-Gewinn bricht wegen Risikovorsorge ein - Ziele gestrichen

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Lloyds hat die Corona-Pandemie bereits zum Jahresauftakt mit voller Wucht zu spüren bekommen - auch wenn sich diese erst seit März in Europa ausgebreitet hat.



Der Gewinn vor Steuern brach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 95 Prozent auf 74 Millionen Pfund (rund 85 Mio Euro) ein, wie die Bank am Donnerstag in London mitteilte.

Grund dafür war vor allem die auf 1,4 Milliarden Pfund aufgestockte Risikovorsorge wegen möglicher Kreditausfälle infolge der Corona-Krise. Vor einem Jahr hatte die Bank lediglich 275 Millionen Pfund für Kreditausfälle beiseitegelegt. Bankchef Antonio Horta-Osorio strich zudem wegen der hohen Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Pandemie und ihre Folgen für die Wirtschaft seine Prognosen./zb/stw/jha