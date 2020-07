Lloyds Banking Group Aktie: Neue strategische Partnerschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

Die Aktie der Lloyds Banking Group hat sich auf Jahres-Sicht in Euro gerechnet in etwa halbiert. Was gibt es Neues vom Unternehmen? Diese Woche teilte das Unternehmen eine neue strategische Partnerschaft mit. Neuer strategischer Partner ist demnach „Form3“. Form wer? Nun, Form3 ist laut der Mitteilung ein sogenanntes Fintech Unternehmen, das 2016 gegründet worden ist. Form3 ist im Bereich von digitalen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



