Lloyds Banking Group Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

Die Zinssenkung der Bank of England beschert Lloyds einen deutlichen Rückgang der Zinseinnahmen. Auf der Ausgabenseite stehen hohe Rückstellungen für Kreditausfälle gegenüber. Dennoch ist es Lloyds gelungen, in den ersten 9 Monaten einen Gewinn von 707 Mio £ zu erzielen, obwohl die Bruttoeinnahmen um 16,9% auf 10,8 Mrd £ zurückgingen. Im Gewinn ist eine Steuergutschrift in Höhe von 273 Mio £ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung