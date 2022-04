Lloyd Fonds: Zahlreiche Wachstumsinitiativen

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyd Fonds":

Nach Darstellung von SMC-Research habe die Lloyd Fonds AG in 2021 mit der Vereinbarung einer großen Übernahme und einer Beteiligung wichtige Fortschritte in der Marktpositionierung erzielt. Aktuell verfolge das Unternehmen aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen zahlreiche aussichtsreiche Wachstumsinitiativen, was für die Aktie trotz eines schwierigen Marktumfelds, das mit etwas vorsichtigeren Schätzungen des Researchhauses berücksichtigt wurde, ein hohes Aufwärtspotenzial bietet.

