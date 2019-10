Lloyd Fonds: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyd Fonds":

Lloyd Fonds, ein Unternehmen aus dem Markt "Asset Management & Custody Banken", notiert aktuell (Stand 22:12 Uhr) mit 4.9 EUR leicht im Minus (-0.41 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Nach einem bewährten Schema haben wir Lloyd Fonds auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Lloyd Fonds aktuell 4,23. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,86 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Lloyd Fonds bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Die Aktie von Lloyd Fonds gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 322,13 insgesamt 652 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 42,82 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Lloyd Fonds erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -1,84 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 1356,16 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -1358 Prozent im Branchenvergleich für Lloyd Fonds bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 964,15 Prozent im letzten Jahr. Lloyd Fonds lag 965,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.