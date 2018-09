Lkw der Zukunft: Autonomes Fahren, Elektrifizierung und Vernetzung sorgen für smarte Logistik und um bis zu 40 Prozent niedrigere Betriebskosten bei Lkw (FOTO)

München (ots) -Lkw sind heute weltweit der Hauptverkehrsträger im Güterverkehr:In Europa und den USA rollen so etwa 70 Prozent der Waren über dieStraßen, in China sogar mehr als 75 Prozent. Und die Nachfrage wirdin den kommenden Jahren weiter steigen. Doch sowohl Transport- undLogistikunternehmen als auch OEMs kämpfen bereits jetzt mit wichtigenVeränderungen. Fahrerlose Lkw, E-Antriebe, Digitalisierung undzunehmender Fahrermangel setzen die Branche mehr und mehr unterDruck. Die Experten von Roland Berger haben die verschiedenen Trendsin ihrer neuen Studie "Shifting up a gear - Automation,electrification and digitalization in the trucking industry"analysiert."Obwohl der Transport mit Lkw im Güterverkehr den höchsten Anteilhat, haben die meisten Unternehmen immer noch sehr ineffizienteProzesse sowie hohe Kosten für ihre Lkw-Flotten und können deshalbihr Potenzial nicht vollständig ausschöpfen", sagt Norbert Dressler,Partner und Leiter des Automotive Competence Center von Roland Bergerin der DACH-Region. "Hinzu kommen ein zunehmender Fahrermangel,besonders auf Langstrecken in Europa und den USA, sowie immerschärfere Emissionsrestriktionen."Um diese Entwicklungen erfolgreich zu meistern, sollen autonomeNutzfahrzeuge, Elektrifizierung und Digitalisierung Abhilfe schaffen.Dieser grundlegende Umbruch stellt allerdings sowohlLogistikunternehmen als auch Lkw-Hersteller vor großeHerausforderungen. Außerdem trifft der Wandel eine sehr fragmentierteBranche: Es gibt wenige große Speditionen mit großen Lkw-Flottenneben den vielen kleinen Unternehmen mit wenigen Fahrzeugen. "EineKonsolidierung ist daher unausweichlich", erklärt Wilfried Aulbur,Partner von Roland Berger in den USA. "Wer sich den Veränderungennicht rechtzeitig stellt, wird vom Markt verschwinden."Autonomes Fahren: Betriebskosten sinken um 25 bis 40 ProzentAutonom fahrende Lkw sind auf dem Vormarsch: Für sie werden bereitsTests durchgeführt, z. B. für automatisierte Langstreckentransporteim Konvoi mit der Übergabe der Fracht von und an konventionelleFahrzeuge. Eine Entwicklung, die eindeutige Vorteile für dieLogistikbranche mit sich bringt: Pro Kilometer könnte dies zu einerKostenersparnis von bis zu 40 Prozent führen."Wir gehen davon aus, dass komplett selbst fahrende Lkw zwischen2025 und 2030 auf der Straße sein werden", ergänzt Norbert Dressler."Entscheidend ist allerdings, dass gleichzeitig die entsprechendeInfrastruktur für autonomes Fahren geschaffen wird, also etwa auchrechtliche Haftungsfragen, etwa bei Unfällen, geklärt sind."Lkw mit elektrischem Antrieb: Batterien als großer KostenfaktorAuch Elektroantriebe werden bereits von etablierten OEMs wie auch vonStart-Ups angeboten. Größter Kostenfaktor sind allerdings weiterhindie Batterien. Selbst bei künftig sinkenden Kosten für Batteriezellenkönnen Lkw mit E-Motor für weite Strecken aktuell nicht profitabelbetrieben werden. "Für Lkw im Nahverkehr bis zu 400 Kilometern istder Elektroantrieb aber eine wirtschaftlich rentable Alternative",sagt Wilfried Aulbur. Verschiedene Hersteller haben dieSerieneinführung solcher Lkw bereits angekündigt. Treiber sind vorallem Emissionsvorschriften mit lokalen Restriktionen fürDieselfahrzeuge sowie Kostenvorteile.Eine weitere wesentliche Entwicklung ist die Vernetzung: Der Lkwder nahen Zukunft ist mit seiner Umgebung voll vernetzt und somit einTeil von effizienteren Logistikabläufen. Etwa 20 Prozent der Lkw inEuropa und den USA fahren heute leer, in China sind es sogar 40Prozent. "Diese Ineffizienzen werden durch die Digitalisierung vonProzessen und Künstliche Intelligenz deutlich vermindert - ein klarerWettbewerbsvorteil für die Transport- und Logistikbranche", sagtNorbert Dressler.Doch durch diesen Wandel werden auch neue Geschäftsmodelle undzusätzlicher Wettbewerb entstehen. "Logistikunternehmen undNutzfahrzeughersteller sollten daher ihre Marktstrategie mit denentsprechenden Maßnahmen definieren", fasst Dressler zusammen.Die Studie können Sie herunterladen unterwww.rolandberger.de/pressemitteilungenRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Roland BergerClaudia RussoHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell