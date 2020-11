Lkw-Transportsektor: Die Branche boomt!

Die Zahl der Arbeitsplätze im Lkw-Transport stieg im Oktober gegenüber September um solide 9.600 auf 1.463.700, gegenüber 1.454.100 im Oktober, so die vom Bureau of Labor Statistics veröffentlichten Zahlen. Mit einer Revision der August-Zahlen bedeutet dies, dass der Lkw-Transportsektor in nur zwei Monaten 14.200 neue Arbeitsplätze geschaffen hat.

Die Zahlen liegen immer noch unter den Zahlen von vor einem Jahr. Im September ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung