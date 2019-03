Lkw-Maut-Fahrleistung gibt frühe Hinweise auf Konjunkturverlauf

Finanztrends Video zu



Wiesbaden (ots) - Wirtschaftliche Aktivität erzeugt und benötigtVerkehrsleistungen - deshalb besteht ein enger Zusammenhang zwischender konjunkturellen Entwicklung und dem Verkehr von Lastkraftwagenauf deutschen Straßen. Im Zuge der Lkw-Mauterhebung werden digitaleProzessdaten unter anderem über die Fahrleistung der mautpflichtigenLkw in Deutschland erzeugt. Das Bundesamt für Güterverkehr hat ausdiesen Daten einen Lkw-Maut-Fahrleistungsindex entwickelt, der denVerlauf der Fahrleistung nachzeichnet. DerLkw-Maut-Fahrleistungsindex kann frühe Hinweise zurKonjunkturentwicklung geben. Wegen seiner schnellen Verfügbarkeit undder konjunkturellen Aussagekraft hat das Statistische Bundesamt(Destatis) den neuen Index als saisonbereinigten Konjunkturindikatoraufbereitet und seit Dezember 2018 in sein Veröffentlichungsprogrammaufgenommen. Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex wird als monatlicheZeitreihe veröffentlicht, die im Januar 2005 beginnt und jeweils etwa15 Tage nach Ablauf eines Berichtsmonats aktualisiert wird. Die Datenwurden heute um den Berichtsmonat Februar 2019 erweitert.Im Rahmen der weiteren Zusammenarbeit zwischen den beiden Behördenwird derzeit geprüft, ob und wie weit die Zeitspanne zwischen demEnde des Berichtsmonats und dem Veröffentlichungstermin ab dem Jahr2020 noch verkürzt werden kann.Im Rahmen der "Mautstatistik" wertet das Bundesamt fürGüterverkehr bereits seit Januar 2008 die Mautdaten aus. Sowohl derUmfang des mautpflichtigen Straßennetzes als auch das der Mautpflichtzugrundeliegende Gesamtgewicht der Fahrzeuge undFahrzeugkombinationen haben sich im Laufe der Zeit verändert. Mit demLkw-Maut-Fahrleistungsindex werden solche strukturellen Änderungenweitgehend ausgeschlossen, so dass die konjunkturelle Entwicklungbesser sichtbar wird.VeröffentlichungshinweiseDie Ergebnisse zum Lkw-Maut-Fahrleistungsindex können in derDatenbank GENESIS-Online über die Tabelle (42191-0001), im Bereichder Konjunkturindikatoren und im Konjunkturmonitor des StatistischenBundesamtes abgerufen werden. Hintergrundinformationen finden sich imgemeinsam vom Statistischen Bundesamt und Bundesamt für Güterverkehrverfassten Aufsatz "Digitale Prozessdaten aus der Lkw-Mauterhebung -neuer Baustein der amtlichen Konjunkturstatistiken" in der Ausgabe6/2018 des Wissenschaftsmagazins WISTA des Statistischen Bundesamtes.Weitere Ergebnisse der Mautstatistik des Bundesamtes fürGüterverkehr sind mit Differenzierungen der mautpflichtigenFahrleistung, zum Beispiel nach Zulassungsstaat oderSchadstoffklassen, über das bestehende Veröffentlichungsprogramm desBundesamtes für Güterverkehr verfügbar. Aufgrund des breiterenDatenangebots und des damit verbundenen höheren Auswertungsaufwandserscheint die monatliche Mautstatistik in der Regel zeitlich nach demLkw-Maut-Fahrleistungsindex und wird ohne Bereinigung von saisonalenEffekten sowie strukturellen Veränderungen der Mauterhebung mittelsIndexberechnung bereitgestellt.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibtBundesamt für Güterverkehr:Michael Cox,Telefon: 0221 / 5776-21 06www.bag.bund.deStatistisches Bundesamt:Julia Völker,Telefon: 0611 / 75 2730www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell