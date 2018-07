Lkw-Bauer Volvo verdient mehr als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo hat im zweiten Quartal dank einer anhaltend hohen Nachfrage nach Baumaschinen und Lastwagen deutlich mehr verdient.



Der Überschuss sei um 59 Prozent auf 9,4 Milliarden schwedische Kronen (rund 911 Mio Euro) gestiegen, teilte das an der Börse notierte Unternehmen, das nicht mit dem gleichnamigen Autobauer zu verwechseln ist, am Donnerstag in Göteborg mit.