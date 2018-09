Lkw-Assistenzsysteme retten Leben - DEKRA fordert weitere Anstrengungen / IAA Nutzfahrzeuge in Hannover (FOTO)

Stuttgart (ots) -- Notbremsassistenten können Auffahrunfälle vermeiden oderabmildern- Abbiegeassistenten sollten möglichst schnell weiter verbreitetwerden- Aufklärungsarbeit bleibt trotz aller technischen HilfsmittelwichtigLeistungsfähige Fahrerassistenzsysteme im Lkw können Menschenlebenretten. Ihre Verbreitung in der Flotte lässt aber noch zu wünschenübrig; in manchen Bereichen sind außerdem noch technischeWeiterentwicklungen nötig. Die Sachverständigenorganisation DEKRAfordert Hersteller, Politik, Spediteure und Fahrer auf, dasSicherheitspotenzial von Systemen wie Spurhalteassistent,Notbremsassistent oder Abbiegeassistent voll auszuschöpfen. "DieEntwicklung der Unfallzahlen geht zurzeit in die richtige Richtung,aber wir dürfen in unseren Anstrengungen für die Verkehrssicherheitnicht nachlassen", sagte DEKRA Vorstand Clemens Klinke vor derEröffnung der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover. Die DEKRA Experten habenmit Fahrversuchen im DEKRA Technology Center am Lausitzring denpotenziellen Nutzen von Assistenzsystemen erneut gezeigt.Immer wieder werden die DEKRA Unfallsachverständigen zu schwerenAuffahrunfällen mit Nutzfahrzeugen, gerade am Stauende auf derAutobahn, gerufen. "Die Masse, die ein beladener Lkw mit sich bringt,führt hier naturgemäß zu besonders schweren Unfallfolgen", so Klinke."Solche Unfälle können moderne Notbremsassistenzsysteme in vielenFällen vermeiden oder zumindest die Unfallschwere deutlichverringern." Der Notbremsassistent warnt den Fahrer zunächstrechtzeitig vor der drohenden Kollision mit einem per Radar und/oderKamera erfassten Hindernis. Wenn der Fahrer nicht reagiert, leitetdas System selbsttätig eine Bremsung ein.Notbremsassistenzsysteme leisten deutlich mehr als bishervorgeschriebenNotbremsassistenten sind seit 2015 für die meisten neuzugelassenen Serien-Lkw über 8 Tonnen vorgeschrieben; im November2018 tritt die Ausrüstungspflicht für neu zugelassene serienmäßigeNutzfahrzeuge über 3,5 Tonnen in Kraft. Die Vorschrift verlangt vonden Systemen allerdings nur eine bestimmte Verringerung derGeschwindigkeit, zum Beispiel bei pneumatischen Bremsanlagen auf einstehendes Hindernis eine Reduktion um 20 km/h.Viele der heute verfügbaren Systeme leisten allerdings deutlichmehr als diese Vorgabe. "Die Fahrzeuge kommen - je nachAusgangsgeschwindigkeit - in den meisten Fällen selbst vor einemstehenden Hindernis komplett zum Stillstand und vermeiden dieKollision. Das haben unsere Versuchsfahrten auf unserem Testgeländeam Lausitzring mit verschiedenen Lkw-Fabrikaten gezeigt", erklärtDEKRA Vorstand Klinke. "In den anderen Fällen bauen die Systeme durchdie automatische Gefahrenbremsung den allergrößten Teil derBewegungsenergie ab, so dass eine Kollision am Ende wesentlichgeringere Auswirkungen hat."Erste positive Auswirkungen von Notbremsassistenten auf dieUnfallstatistik lassen sich bereits feststellen. Das zeigt eineaktuelle Analyse aus dem Verkehrssicherheits-Screening inBaden-Württemberg mit Blick auf Autobahn-Unfälle, bei denenSattelkraftfahrzeuge Hauptverursacher waren. Danach ist hier zwischen2015 und 2017 der Anteil der Auffahrunfälle von knapp 61 Prozent auf54 Prozent gesunken. Waren 2015 noch fast 73 Prozent aller Getötetenund Schwerverletzten bei Auffahrunfällen zu verzeichnen, sank derAnteil bis 2017 auf gut 66 Prozent. Bei den polizeilich geschätztenSachschäden zeigt sich ein ähnliches Bild (2015: 73 Prozent beiAuffahrunfällen, 2017: 63 Prozent).Damit die verfügbaren Notbremsassistenten ihr Sicherheitspotenzialnoch stärker ausspielen können, müssen sie in der Flotte möglichstweit verbreitet sein. "Wir rufen deshalb die Transportbranche, allenvoran unsere DEKRA Mitglieder, dazu auf, ihre Fahrzeuge mit denbesten verfügbaren Notbremssystemen auszurüsten und sich nicht aufdie gesetzlichen Mindestanforderungen zu beschränken", so Klinke.Manche Hersteller bieten serienmäßig Systeme an, die den vorgegebenenMindeststandard leisten, während die neuesten und leistungsfähigstenNotbremssysteme als Sonderausstattung verfügbar sind. "Wirappellieren deshalb auch an die Nutzfahrzeughersteller, dieSicherheitssysteme der jeweils neuesten Generation alsSerienausstattung zu verbauen. Außerdem setzen wir darauf, dass dieEntwicklungsarbeit weitergeht, um die Systeme noch weiter zuverbessern."Fahrer sollten sich nicht blind auf Assistenzsysteme verlassenEntscheidend für die Wirkung von Notbremsassistenten ist aberauch, dass sie während der Fahrt nicht abgeschaltet werden. "Man musssich die Frage stellen, warum derartige Systeme überhaupt abschaltbarsein sollten, geschweige denn mit einem einfachen Schalter imCockpit. So ist sogar eine versehentliche Abschaltung denkbar", sagtder DEKRA Vorstand. Wichtig sei auch, dass Fahrer über dieFunktionalitäten ihres Notbremssystems genau Bescheid wüssten."Manche schalten wohl irrtümlich ihren Notbremsassistenten ab, weilihnen der Abstandsregeltempomat ACC während der Fahrt auf die Nervengeht. Es ist im Fall der Fälle natürlich verheerend, wenn ein Unfallpassiert, den der eingeschaltete Notbremsassistent hätte verhindernkönnen."Trotz allem dürfen sich Lkw-Fahrer nach Ansicht des DEKRA Expertennicht blind auf ihr Notbremssystem verlassen. "Das Schlimmste, waspassieren könnte, wäre, dass Fahrer denken: 'Ich kann mich am Steuerruhig ablenken lassen und mit anderen Dingen beschäftigen, imErnstfall rettet mich ja der Notbremsassistent'", meint Klinke."Assistenzsysteme sollen dem Fahrer helfen, wenn er einen Fehlermacht - nicht mehr und nicht weniger."DEKRA Sicherheitspartner des BundesverkehrsministersDas gilt auch für den Abbiegeassistenten, der zurzeit besonders imZentrum der verkehrspolitischen Diskussion steht. DEKRA istSicherheitspartner des Bundesverkehrsministers bei der "AktionAbbiegeassistent" und setzt sich dafür ein, dass die Systememöglichst schnell weiter in der Flotte verbreitet werden. "DieUnfälle, bei denen ein abbiegender Lkw-Fahrer einen Radfahrer oderFußgänger im toten Winkel nicht sehen kann und deshalb erfasst, sindzwar verhältnismäßig selten, wir sprechen hier von rund 30 Getötetenpro Jahr in Deutschland. Allerdings haben diese Unfälle eben fastimmer besonders schlimme Folgen."Aktuell bietet ein Lkw-Hersteller einen Abbiegeassistenten ab Werkan, andere sind in der Entwicklung. Außerdem sind verschiedeneNachrüstlösungen verfügbar. Sie alle überwachen den toten Winkelneben dem Lkw, den der Fahrer weder direkt noch über Spiegel einsehenkann, mit Radarsensoren bzw. Kameras und warnen den Fahrer, wenn sichdort jemand aufhält. "Einige Nachrüstlösungen haben wir inKooperation mit DEKRA Mitgliedsunternehmen aktuell in derPraxiserprobung", so Klinke. "Wir planen mittelfristig auch größereTestreihen, um eine konkrete Empfehlung abgeben zu können."Trotz seines Sicherheitspotenzials könne der Abbiegeassistent dasProblem der Abbiegeunfälle aber nicht alleine lösen, betont der DEKRAVorstand. Schon im Jahr 2004, als elektronische Assistenzsysteme nochZukunftsmusik waren, haben DEKRA Experten in einem Forschungsberichtfür die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)Verbesserungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Abbiegeunfällenaufgezeigt. Genannt waren unter anderem akustische Warnsignalgeber amLkw oder eine vollständige Phasentrennung des Ampel-Grünlichtszwischen Kraftfahrzeugen und Radfahrern bzw. ein Phasenverzug."Ein weiteres wichtiges Thema, das wir seit langem fordern, sindmitblinkende Seitenmarkierungsleuchten. Sie helfen dem Radfahrer oderFußgänger, der sich neben dem Lkw befindet, zu erkennen, dass dieserabbiegen will." Seit Oktober 2015 sind zusätzliche seitlicheFahrtrichtungsanzeiger bei Lkw und Bussen über 9 Meter Länge sowiebei schweren Anhängern für neue Fahrzeugtypen vorgeschrieben.Alternativ gilt die Vorschrift als erfüllt, wenn dieSeitenmarkierungsleuchten mitblinken. DEKRA plädiert dafür, auch dieNachrüstung dieser Sicherheitsfunktion im Fahrzeugbestand zuforcieren.Handlungsbedarf für den GesetzgeberAuch für den Gesetzgeber sieht Klinke Handlungsbedarf. DieRegelung in §5, Absatz 8 der Straßenverkehrsordnung ist aus seinerSicht problematisch. "Sie erlaubt Rad und Mofa Fahrenden, an Lkw, diezum Beispiel an der Ampel warten, rechts vorbei zu fahren, wennausreichend Platz vorhanden ist. Das Problem ist aber: Dieser Platzentsteht überhaupt nur dann, wenn der Lkw sich etwas weiter linkseinordnet, um nach rechts abbiegen zu können", erläutert Klinke. "Dasheißt, dass ungeschützte Verkehrsteilnehmer durch diese Regelungbuchstäblich in eine Falle gelockt werden. Wir fordern seit Jahren,dass dieser Absatz 8 im Interesse der Sicherheit der Radfahrergestrichen wird."Wichtig ist aus Sicht von DEKRA schließlich auch die Aufklärungvon Radfahrern und Fußgängern über die Gefahren des toten Winkels.Das könne zum einen beispielsweise durch auffällige Aufkleber am Heckdes Lkw geschehen. Eine entsprechende Kampagne stellt DEKRA ebenfallsauf der IAA vor. Zum anderen sei Aufklärungsarbeit etwa an Schulenunerlässlich, so Clemens Klinke: "Unsere bundesweit 75 DEKRANiederlassungen starten in diesem Herbst eine Schul-Kampagne. Hierzeigen unsere Experten Schulkindern direkt am und im Lkw, was einFahrer draußen sehen kann - und was eben nicht."DEKRA Stand auf der IAA in Halle 17Genau darüber können auch Messebesucher bei DEKRA in Halle 17 aufder IAA Nutzfahrzeuge in Hannover mehr erfahren. Am Steuer derZugmaschine auf dem Stand B07 können sie zum einen selbst erleben,wie die Sichtverhältnisse aus dem Lkw-Cockpit selbst bei optimaleingestellten Spiegeln sind. Zum anderen können sie einennachgerüsteten Abbiegeassistenten in Aktion sehen."Unser Anliegen ist seit mehr als 90 Jahren, dass derStraßenverkehr immer sicherer wird", so DEKRA Vorstand Klinke."Gerade Assistenzsysteme im Lkw bieten hier aus unserer Sicht eingroßes Potenzial. Entscheidend ist aber, dass alle Beteiligten mitNachdruck darauf hinarbeiten, dass dieses Potenzial auch genutzt wird- im Interesse der Sicherheit auf unseren Straßen."